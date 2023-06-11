У храмі під Тернополем знайшли "капсулу часу": що в ній було

9 червня на території храму було виявлено цікаву знахідку - капсулу часу 55-річної давності. У винній пляшці було заховано дві фотографії та документ, датований 1968 роком.

У документі, який склала Рокицька Дар'я Ярославівна, вказується, що храм Святого Миколая було збудовано у 1900 році – священником Петром Шанковським, коштом парафіян.

У 1968 році було проведено капітальний ремонт, а також на добровільні внески парафіян. Були проведені ремонтні роботи, поставлені вікна, зроблено фарбування та перетирання.

Також перераховуються члени церковної ради, які допомагали священникові та церковному старості. Зазначаються імена майстрів, які провели ремонтні роботи.

Саме ці люди й зображені на фотографіях, які опинилися в "капсулі часу".

"Ремонт проведено коштами з добровільних датків парафіян за душпастирювання священника Рокіцького Ярослава, при церковному старості Стецику Перті Іллічу. Члени церковної ради: Ціцький Микола Павлович, Серафин Гнат Михайлович, Марак Дмитро Андрійович, Білинський Микола Антонович, Червоновський Іван Йосипович, Бульчак Олекса Іванович, Ціпкий Йосип Миронович.

Роботу провели: верхолази Бачинський Володимир Андрійович, Конвалюк Іван Іванович, Гудь Володимир Васильович. Мулярі: Зрайчик Антін Прокопович, Ворос Федір Данилович, Гер'як Василь Іванович, Василькевич Григорій Петрович і другі.

Документ цей заховано в землю біля церкви 18 серпня 1968 року. Писала Рокіцька Дарія Ярославівна", - написано у документі.

У храмі під Тернополем знайшли "капсулу часу" (фото: facebook.com/churchsvmykolaya)