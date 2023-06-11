В храме под Тернополем нашли "капсулу времени": что в ней было

9 июня на территории храма была обнаружена интересная находка - капсула времени 55-летней давности. В винной бутылке были спрятаны две фотографии и документ, датированный 1968 годом.

В документе, который составила Рокицкая Дарья Ярославовна, указывается, что храм Святого Николая был построен в 1900 году - священником Петром Шанковским, на средства прихожан.

В 1968 году был проведен капитальный ремонт, также на добровольные взносы прихожан. Были проведены ремонтные работы, поставлены окна, сделана покраска и перетирка.

Также перечисляются члены церковного совета, которые помогали священнику и церковному старосте. Указываются имена мастеров, которые провели ремонтные работы.

Именно эти люди и запечатлены на фотографиях, которые оказались в "капсуле времени".

"Ремонт проведен средствами из добровольных взносов прихожан при пастырстве священника Рокицкого Ярослава, при церковном старосте Стецик Перти Ильичу. Члены церковного совета: Цицкий Николай Павлович, Серафин Игнат Михайлович, Марак Дмитрий Андреевич, Билинский Николай Антонович, Червоновский Иван Иосифович, Бульчак Олекса Иванович, Палкий Иосиф Миронович.

Работу провели: верхолазы Бачинский Владимир Андреевич, Конвалюк Иван Иванович, Гудь Владимир Васильевич. Каменщики: Зрайчик Антон Прокофьевич, Ворос Федор Данилович, Герьяк Василий Иванович, Василькевич Григорий Петрович и другие.

Документ этот спрятан в землю возле церкви 18 августа 1968 года. Писала Рокицкая Дарья Ярославна", - написано в документе.

В храме под Тернополем нашли "капсулу времени" (фото: facebook.com/churchsvmykolaya)