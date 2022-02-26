"Храбро бьются за будущее": принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили нейтралитет и поддержали Украину

"В октябре 2020 года мы имели честь встретиться с президентом Зеленским и первой леди, чтобы узнать об их надеждах и оптимизме в отношении будущего Украины. Сегодня мы поддерживаем Президента и весь народ Украины, которые мужественно борются за это будущее. W & C", - говорится в сообщении.

Подпись "У и К" означает, что это послание непосредственно от них.

Перед этим Украину поддержали принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые сложили с себя обязанности членов королевской семьи.

Напомним, шестой президент Украины Владимир Зеленский с женой встречались с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в рамках двухдневного рабочего визита в Великобританию в октябре 2020 года.