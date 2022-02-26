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"Хоробро б'ються за майбутнє": принц Вільям і Кейт Міддлтон порушили нейтралітет і підтримали Україну

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Субота 26 лютого 2022 18:01
"Хоробро б'ються за майбутнє": принц Вільям і Кейт Міддлтон порушили нейтралітет і підтримали Україну Фото: Принц Вільям і Кейт Вільям підтримали Володимира Зеленського (instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Марина Настевич

Герцог і герцогиня Кембриджські порушили нейтралітет королівської сім'ї і публічно висловили свою підтримку Україні та президенту Володимиру Зеленському у війні з Росією.

Відповідну заяву принц Вільям і Кейт Міддлтон залишили на офіційній сторінці в Instagram.

"У жовтні 2020 року ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським і першою леді, щоб дізнатися про їхні надії та оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми підтримуємо Президента і весь народ України, які мужньо борються за це майбутнє. W & C", - йдеться в повідомленні.

&quot;Хоробро б'ються за майбутнє&quot;: принц Вільям і Кейт Міддлтон порушили нейтралітет і підтримали Україну

Підпис "В І К" означає, що це послання безпосередньо від них.

Перед цим Україну підтримали принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, які склали з себе обов'язки членів королівської сім'ї.

Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський з дружиною зустрічалися з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон в рамках дводенного робочого візиту до Великобританії в жовтні 2020 року.

Раніше ми повідомляли, що Мадонна виступила на підтримку України під час "безглуздого вторгнення Росії".

Ми також писали про те, що знаменитий американський актор і режисер, лауреат премії "Оскар" Шон Пенн приїхав в Україну, щоб зняти агресію Росії.

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Кейт Міддлтон Принц Вільям Вторгнення Росії до України
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