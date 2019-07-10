Хозяин был мертвецки пьян: в Одессе бойцовский пес набросился на женщину

В Одессе пес чуть не растерзал женщину (Коллаж РБК-Украина)

Хозяин собаки теперь прячется от полиции и его боятся все соседи

В Одессе пес бойцовской породы набросился на женщину, а хозяин этой собаки был рядом и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает издание УСИ.

Инцидент произошел вечером 8 июля в одном из дворов на проспекте Шевченко. На местную жительницу, Наталью Григорьеву, внезапно напал пес бойцовской породы. Она проходила через двор, чтобы попасть домой. Пес породы стаффордширский терьер вылетел на нее из темноты. Хозяин собаки в это время сидел с другом на детской площадке и употреблял алкогольные напитки.

"Из темноты вылетела собака. Я ее просто не видела. Были нанесены увечья - правая нога-бедро и паховая зона с левой стороны. То есть она у меня, простите, на женском месте зависла. Меня спас только рюкзак - второй захват челюсти, которая не смыкается, не произошел, потому что я собаку ударила своим рюкзаком. Скорую вызвали на место происшествия и полицию. Позже пришел мой муж на место, мы ждали полицию и два сильно пьяных мужчины, один из которых хозяин собаки, начал натравливать на нас собаку, и они ушли", - рассказала потерпевшая.

Стаффордширский терьер (pixabay.com)

Наталью Григорьеву забрала скорая помощь, где ей оказали первую помощь, а потом она прошла освидетельствование. Полиция не задержала хозяина собаки на месте инцидента и в течении последующих дней сотрудники правоохранительных органов приходили к нему домой, но тот не открыл им двери. Составить протокол сразу они не смогли – так как у них отсутствуют данные о владельце собаки.

Как рассказала пострадавшая, этот случай – не единственный. Хозяин постоянно выгуливает пса без намордника и уже несколько раз он покусал невинных прохожих. Сделать с ним ничего не могут, так местные его боятся.

"Сам он рецидивист и собака агрессивная. Там вся семья такая. На наши просьбы к людям, которые были очевидцами и могли бы выступить свидетелями ситуации – жильцы боятся. Очень много детей гуляют на этой детской площадке и мои дети. Я тут не оступлюсь и буду эту ситуацию дожимать до конца. Считаю, что собаку нужно нейтрализовать", - добавила женщина.

Ее поставили на учет по бешенству и будут наблюдать в течении 10 дней. По закону должны также наблюдать и собаку, но хозяин пса отказывается общаться с пострадавшей, с полицией, с медиками. Наталья Григорьева понимает, что виноват владелец собаки и хочет доказать его вину. В таком случае он заплатит штраф, а собаку передадут в приют.

"Однозначно собака не виновата, виноват владелец, но что делать. Здесь должна превалировать безопасность людей над безопасностью собак", - резюмировала женщина.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье нелюди решили заморить Хатико голодом.

А также рассказывали о том, что в Киеве мужчина ломом забил свою собаку.