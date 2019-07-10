Господар був п'яний як чіп: в Одесі бійцівський пес напав на жінку

В Одесі пес ледь не розірвав жінку (Колаж РБК-Україна)

Господар собаки тепер ховається від поліції і його бояться всі сусіди

В Одесі пес бійцівської породи накинувся на жінку, а господар цієї собаки був поруч і перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє видання УСI.

Інцидент стався ввечері 8 липня в одному з дворів на проспекті Шевченка. На місцеву мешканку, Наталю Григор'єву, раптово напав пес бійцівської породи. Вона проходила через двір, щоб потрапити додому. Пес породи стаффордширський тер'єр вилетів на неї з темряви. Господар собаки в цей час сидів з колегою на дитячому майданчику і вживав алкогольні напої.

"З темряви вилетіла собака. Я її просто не бачила. Були завдані каліцтва - права нога-стегно і пахова зона з лівого боку. Тобто вона у мене, вибачте, на жіночому місці зависла. Мене врятував тільки рюкзак - друге захоплення щелепи, що не змикається, що не відбувся, тому що я собаку вдарила своїм рюкзаком. Швидку викликали на місце події, поліцію. Пізніше прийшов мій чоловік на місце, ми чекали поліцію і два сильно п'яних чоловіків, один з яких господар собаки, почав нацьковувати на нас собаку, і вони пішли", - розповіла потерпіла.

Стаффордширський тер'єр (pixabay.com)

Наталю Григор'єву забрала швидка допомога, де їй надали першу допомогу, а потім вона пройшла обстеження. Поліція не затримала господаря собаки на місці інциденту і протягом наступних днів співробітники правоохоронних органів приходили до нього додому, але той не відчинив їм двері. Скласти протокол відразу вони не змогли – так як у них відсутні дані про власника собаки.

Як розповіла потерпіла, цей випадок – не єдиний. Господар постійно вигулює пса без намордника і вже кілька разів він покусав безневинних перехожих. Зробити з ним нічого не можуть, так місцеві його бояться.

"Сам він рецидивіст і собака агресивна. Там вся сім'я така. На наші прохання до людей, які були очевидцями і могли б виступити свідками ситуації – мешканці бояться. Дуже багато дітей гуляють на цьому дитячому майданчику і мої діти. Я тут не відступлюся і буду цю ситуацію дотискати до кінця. Вважаю, що собаку треба нейтралізувати", - додала жінка.

Її поставили на облік по сказу і будуть спостерігати протягом 10 днів. За законом мають також спостерігати і собаку, але господар пса відмовляється спілкуватися з постраждалою, з поліцією, з медиками. Наталія Григор'єва розуміє, що винен власник собаки і хоче довести його провину. В такому випадку він заплатить штраф, а собаку передадуть у притулок.

"Однозначно собака не винна, винен власник, але що робити. Тут повинна превалювати безпека людей над безпекою собак", - резюмувала жінка.

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