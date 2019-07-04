Дети отплатят им так же: в Запорожье нелюди решили заморить Хатико голодом (фото)

Иллюстративное фото: Собака (obitateli.info)

Волонтеры просят помочь истощенной собаке

В Запорожье владелец собаки решил избавиться от четвероногого друга и выбросил ее из автомобиля, оставив пса в незнакомом для него месте. Животное прибилось к одному из дворов, хозяин которого побоялся прогнать собаку, и просто не кормил и не поил ее на протяжение двух недель. Волонтеры призвали неравнодушных помочь истощенной овчарке.

В сообществе "Служба защиты животных Запорожья" опубликован пост Нины Розовской в Facebook и фото собаки. Она рассказала про вопиющую ситуацию и обратилась за помощью, чтобы животное поскорее восстановило силы и смогло найти новый дом.

"Явно метис овчарки, девочка, около пяти лет. Ласковая и трогательная. Пытается заслужить любовь - постоянно дает лапку и заглядывает в глаза. Забрана на передержку", - рассказала Розовская.

В Запорожье бросили собаку на голодную смерть (Фото: facebook.com/nina.rozovskaya)

По ее словам, все 14 дней собаке приходилось питаться собственными экскрементами и пить мочу, и только один раз за это время - когда пошел ливень, животное наконец смогло утолить жажду.

Отмечается, что владелец дома, к которому пришла собака, побоялся силой выгнать животное за ворота из-за "габаритов нового жильца".

"Было принято решение избавиться от собаки естественным образом! Ее не кормили и не ставили ей воду все 14 дней! А она не уходила... Все ждала своих бывших на том же месте, где ее выбросили", - говорится в сообщении.

Волонтеры призвали помощь истощенной собаке (Фото: facebook.com/nina.rozovskaya)

Розовская предположила, что такой метод люди посчитали "самым гуманным". Кроме того, истощенную и обезвоженную собаку они не разрешали кормить и поить своим друзьям и знакомым, заходящим в гости.

"Вот как раз один из товарищей и "пожалел" животное, просигнализировал о ситуации", - рассказала она.

Сейчас собака понемногу начинает "оттаивать и вновь верить людям".

Скрин: facebook.com/nina.rozovskaya

В комментариях к сообщению пользователи сети едва сдерживают эмоции, возмущаясь подобным отношением "хозяина" собаки, которая словно хатико просто ждала свего бывшего владельца на месте, где ее бросили.

Что случилось с людьми, откуда столько ненависти, вы что реально не понимаете, что все вернется, ни чего не пройдет даром, реально твари;

Это не люди, таким не место на Земле. Мягко выражаясь "я не желаю им добра и крепкого здоровья"...

Уму не постижимо...

Нет слов, быдло, не люди, животное так не поступило бы. А мы хотим добра для себя, Божьего благословения, а заработали мы его, когда поступаем как нелюди?

Я в шоке, как можно не напоить собаку? К тебе в дом попросилось живое существо, как можно не оказать ему помощь, собака просто так не пришла бы. Му**ки, что хозяева, что те, кто якобы не выгнал за дверь. Это уже конченные люди, они потеряны для общества;

Кара небесная будет - им же отплатят так их же дети.... все впереди...

У всех причастных к этой судьбе нет души. Бог все видит. Он решит;

Нужно все таки придавать огласке имена или данные подобной мрази! У них есть друзья, родные, люди, которые им доверяют! Они должны знать истинные лица!

Скрин комментариев

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