Дети отплатят им так же: в Запорожье нелюди решили заморить Хатико голодом (фото)

Волонтеры просят помочь истощенной собаке
В Запорожье владелец собаки решил избавиться от четвероногого друга и выбросил ее из автомобиля, оставив пса в незнакомом для него месте. Животное прибилось к одному из дворов, хозяин которого побоялся прогнать собаку, и просто не кормил и не поил ее на протяжение двух недель. Волонтеры призвали неравнодушных помочь истощенной овчарке.
В сообществе "Служба защиты животных Запорожья" опубликован пост Нины Розовской в Facebook и фото собаки. Она рассказала про вопиющую ситуацию и обратилась за помощью, чтобы животное поскорее восстановило силы и смогло найти новый дом.
"Явно метис овчарки, девочка, около пяти лет. Ласковая и трогательная. Пытается заслужить любовь - постоянно дает лапку и заглядывает в глаза. Забрана на передержку", - рассказала Розовская.
В Запорожье бросили собаку на голодную смерть (Фото: facebook.com/nina.rozovskaya)
По ее словам, все 14 дней собаке приходилось питаться собственными экскрементами и пить мочу, и только один раз за это время - когда пошел ливень, животное наконец смогло утолить жажду.
Отмечается, что владелец дома, к которому пришла собака, побоялся силой выгнать животное за ворота из-за "габаритов нового жильца".
"Было принято решение избавиться от собаки естественным образом! Ее не кормили и не ставили ей воду все 14 дней! А она не уходила... Все ждала своих бывших на том же месте, где ее выбросили", - говорится в сообщении.
Волонтеры призвали помощь истощенной собаке (Фото: facebook.com/nina.rozovskaya)
Розовская предположила, что такой метод люди посчитали "самым гуманным". Кроме того, истощенную и обезвоженную собаку они не разрешали кормить и поить своим друзьям и знакомым, заходящим в гости.
"Вот как раз один из товарищей и "пожалел" животное, просигнализировал о ситуации", - рассказала она.
Сейчас собака понемногу начинает "оттаивать и вновь верить людям".
Скрин: facebook.com/nina.rozovskaya
В комментариях к сообщению пользователи сети едва сдерживают эмоции, возмущаясь подобным отношением "хозяина" собаки, которая словно хатико просто ждала свего бывшего владельца на месте, где ее бросили.
Скрин комментариев
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