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Не ховайтесь у туалетах! Чому жінкам не варто соромитись годувати дітей у громадських місцях

Вівторок 21 листопада 2023 10:15
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Не ховайтесь у туалетах! Чому жінкам не варто соромитись годувати дітей у громадських місцях Чому не варто соромитись годувати дитину грудьми у громадському місці (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Через війну в Україні тисячі жінок із маленькими дітьми на руках опинилися у вкрай важких умовах. Зараз надзвичайно важливо продовжити грудне вигодовування немовляти - адже це найкорисніша, найбезпечніша та найзручніша їжа для малюка.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram медичної спільноти Svij.doc.

Що варто знати годуючим мамам

Грудне годування у громадських місцях - це не випорожнитися посеред міста, як каже вважає дехто. Це не екскременти, в нього не можна вступити ненароком.

Лікарі кажуть, що жінки не мають ховатися у туалетах, щоб погодувати дитину. Також не повинні нехтувати потребами своєї дитини через застарілі погляди оточення і страху осуду. Мами мають право годувати дитину там, де комфортно їм.

Якщо навколо брудно, мамі некомфортно, навколо сморід, то адреналін та гормон стресу можуть заблокувати молоко. За його вихід з грудей відповідає окситоцин - "гормон щастя".

Всі авторитетні організації світу рекомендують дотримуватися "годування за вимогою" - коли попросить малюк. А цей інтервал може бути як 2-3 години, так і 30-40 хвилин.

Кімнат для матері й дитини у громадських місцях майже немає.

"Накидки для годування підходять не всім. Деякі малюки нервують та зривають її. Якщо мама у зручному одязі, процес не просто не видно, ба більше - груди видно навіть менше, ніж коли жінка у декольте", - йдеться у повідомленні.

Переваги грудного вигодовування

Грудне вигодовування має безліч переваг над будь-якою найсучаснішою дитячою сумішшю, а саме:

  • повністю забезпечує потреби дитини у харчуванні та рідині протягом перших шести місяців життя. Воно містить достатньо води
  • протягом перших днів життя молозиво є своєрідною "першою імунізацією", яка захищає маля від хвороб
  • грудне молоко містить усі необхідні вітаміни та мікроелементи для збалансованого розвитку дитини
  • материнське молоко містить антитіла для захисту дитини від хвороб
  • грудне молоко - їжа, яка завжди з вами та під рукою
  • грудне молоко не зникає через стрес
  • навіть, якщо мати недостатньо харчується, вона може продовжити годувати грудьми
  • грудне вигодовування найбільш гігієнічно безпечний спосіб годувати дитину, адже вам не потрібно мити чи кип’ятити посуд
  • годувати дитину грудьми можна до 2 років і довше

Раніше ми повідомляли, які міфи про грудне вигодовування шкодять малюкам.

Також ми писали, чи можна жінкам пити каву під час грудного вигодовування.

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