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Не прячьтесь в туалетах! Почему женщинам не стоит стесняться кормить детей в общественных местах

Вторник 21 ноября 2023 10:15
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Не прячьтесь в туалетах! Почему женщинам не стоит стесняться кормить детей в общественных местах Почему не стоит стесняться кормить ребенка грудью в общественном месте (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за войны в Украине тысячи женщин с маленькими детьми на руках оказались в крайне тяжелых условиях. Сейчас чрезвычайно важно продолжить грудное вскармливание младенца - ведь это самая полезная, безопасная и удобная еда для малыша.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram медицинского сообщества Svij.doc.

Что следует знать кормящим мамам

Грудное кормление в общественных местах - это не опорожниться посреди города, как говорит некоторые. Это не экскременты, в него нельзя вступить нечаянно.

Врачи говорят, что женщины не должны прятаться в туалетах, чтобы покормить ребенка. Также не должны пренебрегать потребностями своего ребенка из-за устаревших взглядов окружающих и страха осуждения. Мамы имеют право кормить ребенка там, где им комфортно.

Если вокруг грязно, маме некомфортно, вокруг вонь, то адреналин и гормон стресса могут заблокировать молоко. За его выход из груди отвечает окситоцин - "гормон счастья".

Все авторитетные организации мира рекомендуют придерживаться "кормления по требованию" - когда попросит малыш. А этот интервал может быть как 2-3 часа, так и 30-40 минут.

Комнат для матери и ребенка в общественных местах почти нет.

"Накидки для кормления подходят не всем. Некоторые малыши нервничают и срывают ее. Если мама в удобной одежде, процесс не просто не виден, даже больше - грудь видно даже меньше, чем когда женщина в декольте", - говорится в сообщении.

Преимущества грудного вскармливания

Грудное вскармливание имеет множество преимуществ над любой самой современной детской смесью, а именно:

  • полностью обеспечивает потребности ребенка в питании и жидкости в течение первых шести месяцев жизни. Оно содержит достаточно воды
  • в течение первых дней жизни молозиво является своеобразной "первой иммунизацией", защищающей малыша от болезней
  • грудное молоко содержит все необходимые витамины и микроэлементы для сбалансированного развития ребенка
  • материнское молоко содержит антитела для защиты ребенка от болезней
  • грудное молоко - еда, которая всегда с вами и под рукой
  • грудное молоко не исчезает из-за стресса
  • даже если мать недостаточно питается, она может продолжить кормить грудью
  • грудное вскармливание наиболее гигиенически безопасный способ кормить ребенка, ведь вам не нужно мыть или кипятить посуду
  • кормить ребенка грудью можно до 2 лет и дольше

Ранее мы сообщали, какие мифы о грудном вскармливании вредят малышам.

Также мы писали, можно ли женщинам пить кофе во время грудного вскармливания.

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