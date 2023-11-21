Не прячьтесь в туалетах! Почему женщинам не стоит стесняться кормить детей в общественных местах

Из-за войны в Украине тысячи женщин с маленькими детьми на руках оказались в крайне тяжелых условиях. Сейчас чрезвычайно важно продолжить грудное вскармливание младенца - ведь это самая полезная, безопасная и удобная еда для малыша.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram медицинского сообщества Svij.doc.

Что следует знать кормящим мамам

Грудное кормление в общественных местах - это не опорожниться посреди города, как говорит некоторые. Это не экскременты, в него нельзя вступить нечаянно.

Врачи говорят, что женщины не должны прятаться в туалетах, чтобы покормить ребенка. Также не должны пренебрегать потребностями своего ребенка из-за устаревших взглядов окружающих и страха осуждения. Мамы имеют право кормить ребенка там, где им комфортно.

Если вокруг грязно, маме некомфортно, вокруг вонь, то адреналин и гормон стресса могут заблокировать молоко. За его выход из груди отвечает окситоцин - "гормон счастья".

Все авторитетные организации мира рекомендуют придерживаться "кормления по требованию" - когда попросит малыш. А этот интервал может быть как 2-3 часа, так и 30-40 минут.

Комнат для матери и ребенка в общественных местах почти нет.

"Накидки для кормления подходят не всем. Некоторые малыши нервничают и срывают ее. Если мама в удобной одежде, процесс не просто не виден, даже больше - грудь видно даже меньше, чем когда женщина в декольте", - говорится в сообщении.

Преимущества грудного вскармливания

Грудное вскармливание имеет множество преимуществ над любой самой современной детской смесью, а именно: