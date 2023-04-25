Хотів звільнити рідний Сєвєродонецьк. На фронті загинув популярний український радіоведучий

У війні проти Росії загинув відомий український радіоведучий "Суспільного" Дмитро Сірик, більш знаний серед слухачів як Іван Лопата. Дмитру було всього лише 36 років. У нього залишилися батьки, син і наречена.
Про це повідомляє "Суспільне".
Радіоведучий народився в Сєвєродонецьку. Понад 15 років він працював на радіо діджеєм, музичним редактором.
Колега Дмитра Вікторія Марченко згадує, що він був саме тим, на кого можна було покластися. Вона додає, що в колективі він завжди був привітним, хоча для сторонніх людей міг бути досить суворим.
"Діма був дуже відповідальний, завжди був готовий працювати. В колективі він часто жартував, але для сторонніх людей міг виглядати суворим. Та насправді він був дуже добрий. Він дуже любив кіно, а ще захоплювався інтелектуальними іграми, грав у "Квіз". Він завжди підтримував, на нього завжди можна було покластися", - розповіла Вікторія.
Коли Росія розпочала війну на сході, Дмитро перейшов на українську мову. Після окупації Луганська, де він працював, Дмитро переїхав до Сєвєродонецька, звідки й продовжував роботу.
Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Дмитро Сірик евакуював батьків, сина та наречену. А коли отримав повістку в березні 2022, долучився до лав ЗСУ та став стрільцем-снайпером механізованого батальйону.
"Він боронив нашу країну понад рік. Постійно перебував у гарячих точках на Донеччині. Ми всі так мріяли, що після перемоги ми повернемось і в студію в Луганську, звідки ми всі починали наш творчий шлях, і в нашу студію в Сєвєродонецьку і будемо знову разом відновлювати українське мовлення. Але клята Росія забрала життя Героя. Ми повинні зробити все від нас можливе, щоб пам'ять про нашого друга, колегу, Героя жила вічно!" - розповіла Вікторія Марченко в коментарі ІМІ.
Радіоведучий загинув 20 квітня, героїчно захищаючи Україну.
Раніше ми розповідали, що на фронті загинув соліст балету Одеського національного академічного театру опери та балету Ростислав Янчишен.
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