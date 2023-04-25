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Хотел освободить родной Северодонецк. На фронте погиб популярный украинский радиоведущий

Дмитрий Сирык погиб на войне с Россией (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В войне против России погиб известный украинский радиоведущий "Суспільного" Дмитрий Сирык, более известный среди слушателей Иван Лопата. Дмитрию было всего 36 лет. У него остались родители, сын и невеста.

Об этом сообщает "Суспільне".

Что известно о Дмитрии Сирике

Радиоведущий родился в Северодонецке. Более 15 лет он работал на радио диджеем, музыкальным редактором.

Коллега Дмитрия Виктория Марченко вспоминает, что он был именно тем, на кого можно было положиться. Она добавляет, что в коллективе он всегда был приветливым, хотя для посторонних мог быть достаточно строгим.

"Дима был очень ответственный, всегда был готов работать. В коллективе он часто шутил, но для посторонних людей мог выглядеть суровым. Но на самом деле он был очень добр. Он очень любил кино, а еще увлекался интеллектуальными играми, играл в "Квиз". Он всегда поддерживал, на него всегда можно было положиться", - рассказала Виктория.

Когда Россия начала войну на востоке, Дмитрий перешел на украинский язык. После оккупации Луганска, где он работал, Дмитрий переехал в Северодонецк, откуда и продолжал работу.

Когда началось полномасштабное вторжение, Дмитрий Сирык эвакуировал родителей, сына и невесту. А когда получил повестку в марте 2022 года, присоединился к рядам ВСУ и стал стрелком-снайпером механизированного батальона.

"Он защищал нашу страну больше года. Постоянно находился в горячих точках в Донецкой области. Мы все так мечтали, что после победы мы вернемся и в студию в Луганске, откуда мы все начинали наш творческий путь, и в нашу студию в Северодонецке и будем снова вместе восстанавливать эфиры на украинском. Но проклятая Россия унесла жизнь Героя. Мы должны сделать все от нас возможное, чтобы память о нашем друге, коллеге, Герое жила вечно!" - рассказала Виктория Марченко в комментарии ИМИ.

Радиоведущий погиб 20 апреля, героически защищая Украину.

Ранее мы говорили, что на фронте погиб солист балета Одесского национального академического театра оперы и балета Ростислав Янчишен.

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