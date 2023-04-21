"Вічна посмішка, світлий погляд": на фронті загинув зірка балету балету Одеської опери Ростислав Янчишен
Соліст балету Одеського національного академічного театру опери та балету Ростислав Янчишен загинув на фронті, захищаючи Україну від окупантів. У травні йому виповнилося б 32 роки.
Про трагічну втрату повідомив на Facebook театральний режисер Євген Лавренчук.
"Жахлива новина. Війна вбила Ростислава Янчишена, соліста балету Одеської опери. Вічна посмішка, світлий погляд – так тебе запам'ятають колеги... Коли його не прийняли до лав ЗСУ, він пішов у тероборону. Патріот, доброволець. Ростислав Янчишен, тепер ти назавжди злився з такою рідною для тебе стихією повітря. Вічна та світла пам'ять Герою! Краса не вмирає!" - написав про артиста та військового Лавренчук.
Ростислав Янчишен загинув на фронті за Україну (facebook.com/eugenelavrenchuk.official)
Що відомо про Ростислава Янчишена
Ростислав Народився у місті Кам'янець-Подільський 20 травня 1991 року. Він здобув освіту у київському художньому вузі, потім потрапив по розділу до Одеського національного академічного театру опери та балету, де працював артистом балету. Разом із трупою побував у багатьох країнах, завжди був патріотом своєї країни.
Коли Ростислава взяли до лав української армії, він після навчання у військовому навчальному центрі вирушив на схід до Донецької області. Служив кулеметником. Він загинув 19 квітня, за місяць до свого 32 року народження...
Як ми раніше писали, на фронті загинув український військовий Артур Асадов, батько якого воює на боці росіян.
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