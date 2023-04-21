"Вічна посмішка, світлий погляд": на фронті загинув зірка балету балету Одеської опери Ростислав Янчишен

Соліст балету Одеського національного академічного театру опери та балету Ростислав Янчишен загинув на фронті, захищаючи Україну від окупантів. У травні йому виповнилося б 32 роки.

"Жахлива новина. Війна вбила Ростислава Янчишена, соліста балету Одеської опери. Вічна посмішка, світлий погляд – так тебе запам'ятають колеги... Коли його не прийняли до лав ЗСУ, він пішов у тероборону. Патріот, доброволець. Ростислав Янчишен, тепер ти назавжди злився з такою рідною для тебе стихією повітря. Вічна та світла пам'ять Герою! Краса не вмирає!" - написав про артиста та військового Лавренчук.

Ростислав Янчишен загинув на фронті за Україну (facebook.com/eugenelavrenchuk.official)

Що відомо про Ростислава Янчишена

Ростислав Народився у місті Кам'янець-Подільський 20 травня 1991 року. Він здобув освіту у київському художньому вузі, потім потрапив по розділу до Одеського національного академічного театру опери та балету, де працював артистом балету. Разом із трупою побував у багатьох країнах, завжди був патріотом своєї країни.

Коли Ростислава взяли до лав української армії, він після навчання у військовому навчальному центрі вирушив на схід до Донецької області. Служив кулеметником. Він загинув 19 квітня, за місяць до свого 32 року народження...