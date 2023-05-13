Хотів відновити будинок. Український хлопчик з Миколаївщини розповів, як потрапив у кліп Imagine Dragons (відео)

Як українець потрапив у кліп

Кліп виконавців на композицію Crushed розповідає справжню історію про 14-річного хлопчика, на ім'я Сашко Згурський, який родом із Миколаївщини. Точніше кажучи, він живе в селі Новогригорівка, яке розташоване неподалік лінії фронту.

Село було під окупацією протягом п'яти місяців, після чого населений пункт звільнили українські військові.

Хлопчик розповідає, що кліп знімали протягом тижня. Час від часу все ускладнювала погода та відсутність світла в селі. Саша додає, що виїжджав із села, коли почалися масовані обстріли. Додому він повернувся лиш восени. Тоді й побачив, що будинок зруйновано.

"Приїхав один з Америки, він фотограф і співак. Він запропонував мені знятися в цьому кліпі. Я спочатку не хотів, але потім він розповів, що: "Ти можеш стати відомим, до тебе можуть приїхати волонтери, допомогти тобі будинок відремонтувати. Тому я потім погодився", - розповів Сашко.

Займався зйомкою кліпу Тай Арнольд, який уже неодноразово приїздив до України під час повномасштабної війни.

У відео Олександр також показав, що зробили окупанти з його школою. На відео видно, що будівля повністю розбита та непридатна для використання.

14-річний хлопець має надію, що відео побачать якомога більше людей, і таким чином вдасться залучити інвесторів і волонтерів для відбудови села.

"Багато це людей побачать. Може, це й на краще. Може, будуть приїжджати якісь інвестори, щоб відремонтувати село чи школу навіть, щоб люди могли повернутися сюди та жити", - розповідає Сашко.

Сьогодні відео зібрало вже майже два мільйони переглядів.