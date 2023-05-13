Хотел восстановить дом. Украинский мальчик из Николаева рассказал, как попал в клип Imagine Dragons (видео)

Как украинец попал в клип

Клип исполнителей на композицию Crushed рассказывает настоящую историю о 14-летнем мальчике, по имени Саша Згурский, родом из Николаева. Точнее говоря, он живет в селе Новогригоровка, расположенном недалеко от линии фронта.

Село было под оккупацией в течение пяти месяцев, после чего населенный пункт освободили украинские военные.

Мальчик рассказывает, что клип снимали в течение недели. Иногда все усложняла погода и отсутствие света в селе. Саша добавляет, что уезжал из села, когда начались массированные обстрелы. Домой он вернулся только осенью. Тогда и увидел, что дом разрушен.

"Приехал один из Америки, он фотограф и певец. Он предложил мне сняться в этом клипе. Я сначала не хотел, но потом он рассказал, что: "Ты можешь стать известным, к тебе могут приехать волонтеры, помочь тебе дом отремонтировать. Я потом согласился", - рассказал Саша.

Занимался съемкой клипа Тай Арнольд, уже неоднократно приезжавший в Украину во время полномасштабной войны.

В видео Александр также показал, что сделали оккупанты с его школой. На видео видно, что здание полностью разбито и непригодно для использования.

14-летний парень надеется, что видео увидят как можно больше людей, и таким образом удастся привлечь инвесторов и волонтеров для восстановления села.

"Много это людей увидят. Может, это и к лучшему. Может, будут приезжать какие-то инвесторы, чтобы отремонтировать село или школу даже, чтобы люди могли вернуться сюда и жить", - рассказывает Саша.

Сегодня видео собрало уже почти два миллиона просмотров.