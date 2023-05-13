Хотел восстановить дом. Украинский мальчик из Николаева рассказал, как попал в клип Imagine Dragons (видео)

Недавно сеть облетел новый клип известной американской группы Imagine Dragons. Главной неожиданностью стало то, что ведущую роль в нем сыграл 14-летний Александр Згурский из Николаевской области. По его словам, он хотел собрать средства для восстановления дома, поэтому согласился на съемку.
Об этом Саша рассказал журналистам "Суспільне. Миколаїв".
Клип исполнителей на композицию Crushed рассказывает настоящую историю о 14-летнем мальчике, по имени Саша Згурский, родом из Николаева. Точнее говоря, он живет в селе Новогригоровка, расположенном недалеко от линии фронта.
Село было под оккупацией в течение пяти месяцев, после чего населенный пункт освободили украинские военные.
Мальчик рассказывает, что клип снимали в течение недели. Иногда все усложняла погода и отсутствие света в селе. Саша добавляет, что уезжал из села, когда начались массированные обстрелы. Домой он вернулся только осенью. Тогда и увидел, что дом разрушен.
"Приехал один из Америки, он фотограф и певец. Он предложил мне сняться в этом клипе. Я сначала не хотел, но потом он рассказал, что: "Ты можешь стать известным, к тебе могут приехать волонтеры, помочь тебе дом отремонтировать. Я потом согласился", - рассказал Саша.
Занимался съемкой клипа Тай Арнольд, уже неоднократно приезжавший в Украину во время полномасштабной войны.
В видео Александр также показал, что сделали оккупанты с его школой. На видео видно, что здание полностью разбито и непригодно для использования.
14-летний парень надеется, что видео увидят как можно больше людей, и таким образом удастся привлечь инвесторов и волонтеров для восстановления села.
"Много это людей увидят. Может, это и к лучшему. Может, будут приезжать какие-то инвесторы, чтобы отремонтировать село или школу даже, чтобы люди могли вернуться сюда и жить", - рассказывает Саша.
Сегодня видео собрало уже почти два миллиона просмотров.
Раньше мы показывали фото того, во что превратилась Марьинка из-за действий оккупантов.
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