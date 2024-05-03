"Чому я?": українській актрисі діагностували рак

Відомій артистці діагностували рак - деталі

"На початку лютого мені діагностували рак груді. На початку березня мені зробили операцію, вирізали ракову пухлину. Грудь зберегли і залишили декілька красивих шрамів", - розповіла актриса.

"Тепер я вважаюся кансерфрі, людина, яка звільнилась від раку. І кансерсервайвером. Людина, яка вижила після раку", - додала вона.

Українській актрисі діагностували рак (фото: facebook.com/kate.molchanova.37)

За словами Молчанової, на початку грудня, на плановому огляді у гінеколога, вона попросила перевірити її груди. Актриса робить УЗД щороку, адже в її родині жінки з обох ліній хворіли на рак. Тому вона уважно стежила за своїм здоров'ям.

"Мені пощастило. Моя ракова клітина виявилася неагресивною і діагностували її дуже рано. Тому хіміотерапія не показана. Сьогодні я почала місячний курс радіотерапії. Це має бути набагато лагідніше", - пояснила артистка.

"Так як мій рак гормонозалежний, то тепер 5 років я буду кожен день приймати ліки, які блокують жіночі гормони та мене введуть в штучну менопаузу, щоб знизити вірогідність ймовірного рецидиву. В 35 у мене буде штучний клімакс Але є хороша новина – я буду жити", - зазначила вона.

Актриса Молчанова розповіла про онкологію (фото: facebook.com/kate.molchanova.37)

"Хотілося здохнути"

Молчанова також розповіла, що вже здала генетичний тест, який перевіряє схильність організму людини до різних форм онкології. Цей тест також здавала світова зірка Анджеліна Джолі.

Актриса думала, що їй, як і колишній дружині Бреда Пітта, запропонують "вирізати все, що з великою ймовірністю могло захворіти на рак". Втім, усе обійшлося.

За словами артистки, за останні три роки її життя зазнало чималих змін. Вона пережила розлучення, депресивний епізод, початок повномасштабної війни РФ проти України, біженство з дитиною, а ще "усі приколи життя мами з дитиною в іншій країні та рак".

Відома актриса розповіла про боротьбу з раком (фото: facebook.com/kate.molchanova.37)

Молчанова виховує доньку, а тому дуже хвилювалася за її майбутнє. Також актриса ходила до психотерапевта.

"Мені було так погано, що хотілося здохнути, але потім я згадувала, що мені погано від того, що я можу померти, і я передумувала. І так по колу. Тепер я хочу виростити в саду свого будинку магнолію, погладити в океані кита і побачити Весну Боттічеллі", - написала артистка.

"Чому я? Це через стрес? Чи через ту пачку чипсів чи сигарет? Тому що досі не розморозила емоції 24 лютого? Довготривалий стрес? Лікарі кажуть: "Донт блейм йорселф. Ті хто медитують і ведуть здоровий спосіб життя теж можуть хворіти на рак", - додала вона.

Зірка фільму "Гуцулка Ксеня" розповіла про рак (фото: facebook.com/kate.molchanova.37)

Нині Молчанова продовжує проходити курс радіотерапії та зазначає, що рак навчив її жити уважніше до усіх деталей, які раніше могли здаватися незначними.

"На початку було важко ділитися цією новиною, але я вдячна кожному хто підтримував. І коли людина пише мені: "Записалась на чекап" або "Сьогодні зробила мамографію, все чисто", я чомусь відповідаю "Дякую". Тож, будь ласка, запишіть себе і рідних на огляд. І не чекаючи на результати, живіть життя уважніше, ніж вчора", - резюмувала актриса.