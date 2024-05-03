"Почему я?": украинской актрисе диагностировали рак

Известной артистке диагностировали рак - детали

"В начале февраля мне диагностировали рак груди. В начале марта мне сделали операцию, вырезали раковую опухоль. Грудь сохранили и оставили несколько красивых шрамов", - рассказала актриса.

"Теперь я считаюсь кансерфри, человек, освободившийся от рака. И кансерсервайвером. Человек, выживший после рака", - добавила она.

Украинской актрисе диагностировали рак (фото: facebook.com/kate.molchanova.37)

По словам Молчановой, в начале декабря, на плановом осмотре у гинеколога, она попросила проверить ее грудь. Актриса делает УЗИ каждый год, ведь в ее семье женщины с обеих линий болели раком. Потому она внимательно следила за своим здоровьем.

"Мне повезло. Моя раковая клетка оказалась неагрессивной и диагностировали ее очень рано. Поэтому химиотерапия не показана. Сегодня я начала месячный курс радиотерапии. Это должно быть гораздо мягче", - пояснила артистка.

"Так как мой рак гормонозависим, то теперь 5 лет я буду каждый день принимать лекарства, блокирующие женские гормоны и меня введут в искусственную менопаузу, чтобы снизить вероятность вероятного рецидива. В 35 у меня будет искусственный климакс. Но есть хорошая новость - я буду жить" , - отметила она.

Актриса Молчанова рассказала об онкологии (фото: facebook.com/kate.molchanova.37)

"Хотелось сдохнуть"

Молчанова также рассказала, что уже сдала генетический тест, проверяющий склонность организма человека к разным формам онкологии. Этот тест сдавала и мировая звезда Анджелина Джоли.

Актриса думала, что ей, как и бывшей жене Брэда Питта, предложат "вырезать все, что с большой вероятностью могло заболеть раком". Впрочем, все обошлось.

По словам артистки, за последние три года ее жизнь претерпела немалые изменения. Она пережила развод, депрессивный эпизод, начало полномасштабной войны РФ против Украины, беженство с ребенком, а еще "все приколы жизни мамы с ребенком в другой стране и рак".

Известная актриса рассказала о борьбе с раком (фото: facebook.com/kate.molchanova.37)

Молчанова воспитывает дочь, поэтому очень волновалась за ее будущее. Также актриса ходила к психотерапевту.

"Мне было так плохо, что хотелось сдохнуть, но потом я вспоминала, что мне плохо от того, что я могу умереть, и я передумывала. И так по кругу. Теперь я хочу вырастить в саду своего дома магнолию, погладить в океане кита и увидеть Весну Боттичелли", - написала артистка.

"Почему я? Это из-за стресса? Или из-за той пачки чипсов или сигарет? Потому что до сих пор не разморозила эмоции 24 февраля? Долговременный стресс? Врачи говорят: "Донт блейм йорселф. Те, кто медитируют и ведут здоровый образ жизни, тоже могут болеть раком", - добавила она.

Звезда фильма "Гуцулка Ксеня" рассказала о раке (фото: facebook.com/kate.molchanova.37)

Сейчас Молчанова продолжает проходить курс радиотерапии и отмечает, что рак научил ее жить внимательнее ко всем деталям, которые раньше могли казаться незначительными.

"В начале было трудно делиться этой новостью, но я благодарна каждому кто поддерживал. И когда человек пишет мне: "Записался на чекап" или "Сегодня сделала маммографию, все чисто", я почему-то отвечаю "Спасибо". Так что, пожалуйста, запишите себя и родных на обследование. И, не дожидаясь результатов, живите жизнь внимательнее, чем вчера", - резюмировала актриса.