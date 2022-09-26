"Хотіли знищити те, що не вмирає": як зараз виглядає розбитий окупантами Будинок офіцерів у Вінниц

Зазначається, що для колективу це була рідна сцена, де залишились "найтепліші спогади творчих експериментів, натхненних думок, та концертного життя".

"Вони хотіли знищити те, що не вмирає. Цілком закономірно для росіян: вони завжди трощили нашу культуру, щоправда, цього разу в них нічого не вийде!" - йдеться у повідомленні.

Як раніше виглядав Будинок офіцерів у Вінниці (скрін)

Як видно на кадрах, будівля сьогодні зруйнована практично вщент, її стіни понівечені уламками російських снарядів, дах та вікна розбиті.

"І хоча наше рідне місце зараз понівечене підступним ракетним ударом ворогів - точно знаємо, що неодмінно все відбудуємо! А концертний зал, де залишилась частинка нашої душі, буде наповнений численними глядачами, а не уламками ворожих снарядів...", - впевнені військові.

Також зазначають, що Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну, тому вистоїть і цю, адже вже став символом стійкості та незламності Вінниці.

Показали, як зараз виглядає Будинок офіцерів у Вінниці (скрін)