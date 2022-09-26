"Хотіли знищити те, що не вмирає": як зараз виглядає розбитий окупантами Будинок офіцерів у Вінниц

З'явилось відео, як сьогодні виглядає Будинок офіцерів у Вінниці, який 14 липня окупанти обстріляли ракетами. На його руїнах, як раніше, зіграв оркестр Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил Збройних Сил України.
Відповідне відео опублікували на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Зазначається, що для колективу це була рідна сцена, де залишились "найтепліші спогади творчих експериментів, натхненних думок, та концертного життя".
"Вони хотіли знищити те, що не вмирає. Цілком закономірно для росіян: вони завжди трощили нашу культуру, щоправда, цього разу в них нічого не вийде!" - йдеться у повідомленні.
Як видно на кадрах, будівля сьогодні зруйнована практично вщент, її стіни понівечені уламками російських снарядів, дах та вікна розбиті.
"І хоча наше рідне місце зараз понівечене підступним ракетним ударом ворогів - точно знаємо, що неодмінно все відбудуємо! А концертний зал, де залишилась частинка нашої душі, буде наповнений численними глядачами, а не уламками ворожих снарядів...", - впевнені військові.
Також зазначають, що Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну, тому вистоїть і цю, адже вже став символом стійкості та незламності Вінниці.
Раніше ми повідомляли, що після ракетного удару Будинок офіцерів зносити не будуть, тільки розберуть завали.
Також ми писали, що у Вінниці жінка вкрала іграшки з місця загибелі дітей через ракетні удари.