RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Хотели уничтожить то, что не умирает": как сейчас выглядит разбитый оккупантами Дом офицеров в Виннице

Как сейчас выглядит Дом офицеров в Виннице (скрин)
Автор: Татьяна Самарук

Появилось видео, как выглядит сегодня Дом офицеров в Виннице, который 14 июля оккупанты обстреляли ракетами. На его руинах по-прежнему сыграл оркестр Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook

Отмечается, что для коллектива это была родная сцена, где остались "теплые воспоминания творческих экспериментов, вдохновенных мыслей и концертной жизни".

"Они хотели уничтожить то, что не умирает. Вполне закономерно для россиян: они всегда крушили нашу культуру, правда, на этот раз у них ничего не получится!" - говорится в сообщении.

Как раньше выглядел Дом офицеров в Виннице (скрин)

Как видно на кадрах, здание сегодня разрушено практически полностью, его стены истерзаны обломками российских снарядов, крыша и окна разбиты.

"И хотя наше родное место сейчас изуродовано коварным ракетным ударом врагов - точно знаем, что непременно все отстроим! А концертный зал, где осталась часть нашей души, будет наполнен многочисленными зрителями, а не обломками вражеских снарядов...", - уверены военные.

Также отмечают, что Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну, поэтому выстоит и эту, ведь уже стал символом стойкости и несокрушимости Винницы.

Показали, как сейчас выглядит Дом офицеров в Виннице (скрин)

Ранее мы сообщали, что после ракетного удара Дом офицеров сносить не будут, только разберут завалы.

Также мы писали, что в Виннице женщина украла игрушки с места гибели детей из-за ракетных ударов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винница