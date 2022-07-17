ru ua
Вс, 17 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Снесут ли Дом офицеров в Виннице после ракетного удара: ответ ОВА

Новина українською →
Винница, Воскресенье 17 июля 2022 13:51
Снесут ли Дом офицеров в Виннице после ракетного удара: ответ ОВА Фото: так выглядит Дом офицеров в Виннице после ракетного удара (t.me/vinnytskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Дом офицеров в Виннице, куда попала ракета в четверг, 14 июля, полностью сносить не будут, а разберут только те части, где опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"После попадания ракеты здание является аварийным. Таков вывод ГСЧС. После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов", - говорит он.

По его словам, речь пока не идет о сносе всего объекта, а лишь о демонтаже аварийных конструкций.

"Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту – он уже стал символом стойкости Винницы", - констатировал Борзов.

Как сообщалось, количество жертв из-за ракетного удара по Виннице возросло до 24. В больнице погибла еще одна женщина.

Подробнее о ракетной атаке на Винницу в четверг, 14 июля, - читайте в материале РБК-Украина.

Ранее, 25 марта, российские военные открыли огонь по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице. Всего было запущено шесть крылатых ракет. Тогда обошлось без жертв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винница
NEWS
Экс-глава СБУ в Крыму Кулинич на момент задержания был помощником Баканова, - источники
Экс-глава СБУ в Крыму Кулинич на момент задержания был помощником Баканова, - источники
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года