Снесут ли Дом офицеров в Виннице после ракетного удара: ответ ОВА

Дом офицеров в Виннице, куда попала ракета в четверг, 14 июля, полностью сносить не будут, а разберут только те части, где опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"После попадания ракеты здание является аварийным. Таков вывод ГСЧС. После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов", - говорит он.

По его словам, речь пока не идет о сносе всего объекта, а лишь о демонтаже аварийных конструкций.

"Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту – он уже стал символом стойкости Винницы", - констатировал Борзов.