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"Хотіли знищити те, що не вмирає": як зараз виглядає розбитий окупантами Будинок офіцерів у Вінниц

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Вінниця, Понеділок 26 вересня 2022 12:48
"Хотіли знищити те, що не вмирає": як зараз виглядає розбитий окупантами Будинок офіцерів у Вінниц Як зараз виглядає Будинок офіцерів у Вінниці (скрін)
Автор: Тетяна Самарук

З'явилось відео, як сьогодні виглядає Будинок офіцерів у Вінниці, який 14 липня окупанти обстріляли ракетами. На його руїнах, як раніше, зіграв оркестр Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил Збройних Сил України.

Відповідне відео опублікували на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що для колективу це була рідна сцена, де залишились "найтепліші спогади творчих експериментів, натхненних думок, та концертного життя".

"Вони хотіли знищити те, що не вмирає. Цілком закономірно для росіян: вони завжди трощили нашу культуру, щоправда, цього разу в них нічого не вийде!" - йдеться у повідомленні.

&quot;Хотіли знищити те, що не вмирає&quot;: як зараз виглядає розбитий окупантами Будинок офіцерів у ВінницЯк раніше виглядав Будинок офіцерів у Вінниці (скрін)

Як видно на кадрах, будівля сьогодні зруйнована практично вщент, її стіни понівечені уламками російських снарядів, дах та вікна розбиті.

"І хоча наше рідне місце зараз понівечене підступним ракетним ударом ворогів - точно знаємо, що неодмінно все відбудуємо! А концертний зал, де залишилась частинка нашої душі, буде наповнений численними глядачами, а не уламками ворожих снарядів...", - впевнені військові.

Також зазначають, що Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну, тому вистоїть і цю, адже вже став символом стійкості та незламності Вінниці.

&quot;Хотіли знищити те, що не вмирає&quot;: як зараз виглядає розбитий окупантами Будинок офіцерів у Вінниц&quot;Хотіли знищити те, що не вмирає&quot;: як зараз виглядає розбитий окупантами Будинок офіцерів у ВінницПоказали, як зараз виглядає Будинок офіцерів у Вінниці (скрін)

Раніше ми повідомляли, що після ракетного удару Будинок офіцерів зносити не будуть, тільки розберуть завали.

Також ми писали, що у Вінниці жінка вкрала іграшки з місця загибелі дітей через ракетні удари.

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