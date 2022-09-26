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"Хотели уничтожить то, что не умирает": как сейчас выглядит разбитый оккупантами Дом офицеров в Виннице

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Винница, Понедельник 26 сентября 2022 12:48
"Хотели уничтожить то, что не умирает": как сейчас выглядит разбитый оккупантами Дом офицеров в Виннице Как сейчас выглядит Дом офицеров в Виннице (скрин)
Автор: Татьяна Самарук

Появилось видео, как выглядит сегодня Дом офицеров в Виннице, который 14 июля оккупанты обстреляли ракетами. На его руинах по-прежнему сыграл оркестр Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook

Отмечается, что для коллектива это была родная сцена, где остались "теплые воспоминания творческих экспериментов, вдохновенных мыслей и концертной жизни".

"Они хотели уничтожить то, что не умирает. Вполне закономерно для россиян: они всегда крушили нашу культуру, правда, на этот раз у них ничего не получится!" - говорится в сообщении.

&quot;Хотели уничтожить то, что не умирает&quot;: как сейчас выглядит разбитый оккупантами Дом офицеров в ВинницеКак раньше выглядел Дом офицеров в Виннице (скрин)

Как видно на кадрах, здание сегодня разрушено практически полностью, его стены истерзаны обломками российских снарядов, крыша и окна разбиты.

"И хотя наше родное место сейчас изуродовано коварным ракетным ударом врагов - точно знаем, что непременно все отстроим! А концертный зал, где осталась часть нашей души, будет наполнен многочисленными зрителями, а не обломками вражеских снарядов...", - уверены военные.

Также отмечают, что Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну, поэтому выстоит и эту, ведь уже стал символом стойкости и несокрушимости Винницы.

&quot;Хотели уничтожить то, что не умирает&quot;: как сейчас выглядит разбитый оккупантами Дом офицеров в Виннице&quot;Хотели уничтожить то, что не умирает&quot;: как сейчас выглядит разбитый оккупантами Дом офицеров в ВинницеПоказали, как сейчас выглядит Дом офицеров в Виннице (скрин)

Ранее мы сообщали, что после ракетного удара Дом офицеров сносить не будут, только разберут завалы.

Также мы писали, что в Виннице женщина украла игрушки с места гибели детей из-за ракетных ударов.

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