Всегда хотели поставить в рамки: Вакарчук посвятил песню крымским татарам (видео)

Святослав Вакарчук на концерте "Океан Ельзи" в Киеве на ВДНХ 26 мая посвятил одну из песен крымским татарам. Легендарная украинская рок-группа исполнила хит "Коли тобі важко" ("Когда тебе трудно") после трогательной и воодушевленной речи музыканта, волонтера, общественного деятеля и политика. Видео опубликовала первый заместитель главы Мининформполитики Эмине Джеппар на своей Facebook-странице.

Отметим, что выступление "Океан Ельзи" в столице в рамках шоу "Океан не молчит" собрало огромное количество меломанов. Вакарчук показал снимок с концерта и поблагодарил фанов.

"Невероятно! И это сделали вы все!" - написал он в Facebook.

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Во время выступления лидер "Океан Ельзи" рассказал, что посетил выставку "Украденный Крым. История депортации", которая оставила его под глубоким впечатлением. Со сцены Святослав заявил, что судьбы украинцев и крымских татар очень похожи.

"Нас всегда хотели поставить в рамки. Хотели на протяжении истории не дать нам быть собой. Очень большое уважение к целому народу, который депортировали в Среднюю Азию, а они вернулись назад, обратно на родину, и продолжают развивать свою культуру", - сказал он.

Видео: facebook.com/edzhaparova

Также Вакарчук подчеркнул, что сейчас в оккупированном РФ украинском Крыму "мы видим как повторяется история".

"Я хочу искренне пожелать и крымским татарам, и украинцам терпения, быть всем вместе. Потому что вместе мы обязательно победим, вернемся на родную землю и вместе построим прекрасную страну", – сказал он.

Фото: facebook.com/edzhaparova

Как сообщалось ранее, Святослав Вакарчук после решения идти в большую политику и намерения принять участие в парламентских выборах-2019 от музыки отказываться также не собирается.

Напомним, ранее мы писали о том, что Святослав Вакарчук зарегистрировал новую страницу в Instagram и записал первое видеообращение к поклонникам.