UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Хотели ограничить скопление людей: у метро "Черниговская" образовались огромные очереди (видео)

Автор: Людмила Жукова

17 февраля утром в Киеве у метро образовался очередной коллапс. На станции метро "Черниговская" можно наблюдать огромное скопление людей. Украинцы не могут попасть в подземку и вынуждены стоять в огромных очередях.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев сейчас", опубликовав видео.

"Когда хотели ограничить "скупчення людей", но что-то пошло не так. Метро "Черниговская", - написали под видеороликом.

В Киеве у метро "Черниговская" образовался очередной коллапс

В комментариях к видео пользователи написали свое мнение по поводу очередей.

  • А кто мешает нашим людям стоять так же как за границей - в метре друг от друга?
  • Правильно! Шоб аж до Броваров очередь доходила!.. Да что они себе позволяют эти люди, так близко друг к другу стоять...возмутительно!
  • А что мешает включить мозг и представить какой длины будет очередь?
  • Не знают, как уже добить этот народ.

Напомним, что вчера в метро Киева произошел очередной коллапс, люди штурмуют одну из станций

Как мы ранее писали, вагоноремонтный завод КП "Киевский метрополитен" впервые самостоятельно сделал модернизацию поезда. Был отремонтирован состав из 5-ти вагонов, которые были сделаны в 1981-1984 годах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины метроКиев
Читайте также
В метро Киева очередной коллапс: люди штурмуют одну из станций
В Киеве улица возле метро превратилась в реку (видео)
Прогноз погоды