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Хотіли обмежити скупчення людей: біля метро "Чернігівська" утворилися величезні черги (відео)

Автор: Людмила Жукова

17 лютого вранці в Києві в метро утворився черговий колапс. На станції метро "Чернігівська" можна спостерігати велике скупчення людей. Українці не можуть потрапити в підземку і змушені стояти у величезних чергах.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ зараз", опублікувавши відео.

"Коли хотіли обмежити "скупчення людей", але щось пішло не так. Метро "Чернігівська", - написали під відеороликом.

У Києві біля метро "Чернігівська" утворився черговий колапс

У коментарях до відео користувачі написали свою думку з приводу черг.

  • А хто заважає нашим людям стояти так само як за кордоном - в метрі один від одного?
  • Правильно! Шоб аж до Броварів черга доходила!.. Так що вони собі дозволяють ці люди, так близько один до одного стояти...обурливо!
  • А що заважає включити мозок і представити якої довжини буде чергу?
  • Не знають, як вже добити цей народ.

Нагадаємо, що вчора у метро Києва відбувся черговий колапс, люди штурмують одну із станцій

Як ми раніше писали, вагоноремонтний завод " КП "Київський метрополітен" вперше самостійно зробив модернізацію поїзда. Був відремонтований склад з 5-ти вагонів, які були зроблені у 1981-1984 роках.

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