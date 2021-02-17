Хотіли обмежити скупчення людей: біля метро "Чернігівська" утворилися величезні черги (відео)

17 лютого вранці в Києві в метро утворився черговий колапс. На станції метро "Чернігівська" можна спостерігати велике скупчення людей. Українці не можуть потрапити в підземку і змушені стояти у величезних чергах.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ зараз", опублікувавши відео.
"Коли хотіли обмежити "скупчення людей", але щось пішло не так. Метро "Чернігівська", - написали під відеороликом.
У Києві біля метро "Чернігівська" утворився черговий колапс
У коментарях до відео користувачі написали свою думку з приводу черг.
Нагадаємо, що вчора у метро Києва відбувся черговий колапс, люди штурмують одну із станцій
Як ми раніше писали, вагоноремонтний завод " КП "Київський метрополітен" вперше самостійно зробив модернізацію поїзда. Був відремонтований склад з 5-ти вагонів, які були зроблені у 1981-1984 роках.