Хотела увеличить губы: в Днепре 14-летняя школьница уколола себе масло и чуть не лишилась части лица

В Днепре к медикам на операционный стол попала 14-летняя школьница, которая хотела в домашних условиях увеличить себе губы. Девочка сделала укол косметическим маслом для лица после чего ее госпитализировали.

Днвушка призналась, что мечтала о пухлых губах. При том, что ее одноклассницы уже ходят в салоны красоты и делают инъекции красоты, но такие процедуры ей не по карману, поскольку стоят от 3 тысяч гривен.

Ученица 9 класса нашла выход из ситуации. В интернете она увидела совет, как увеличить губы, не выходя из дома. Она решила попробовать и сделала укол косметическим маслом в нижнюю губу. Через час губа начала сильно отекать, и родители отвезли ее в больницу.

Скриншот с видео

Девушке повезло, что врачи спасли ее от потери нижней губы. Под общим наркозом медикам удалось удалить масло. При этом операция была очень сложной, и то одним хирургическим вмешательством не обошлось.

В общей сложности врачи сделали три операции. Кроме того, ей понадобились многочисленные перевязки, капельницы и прием антибиотиков. Сколько необходимо времени для полного восстановления пока неизвестно. Сейчас девятиклассница находится под присмотром медиков.

Девушка мечтает уже поскорее вернуться в школу, и признается, что новые уколы делать не хочет.

Совет врача

Врач-дерматолог предостерегла украинок от подобных процедур. По ее словам, уколы красоты должны делать только специалисты с высшим медицинским образованием, которые хорошо знают анатомию и используют только сертифицированные препараты.

В Днепре школьница уколола себе масло в губу и попала в больницу (видео: YouTube)