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Хотіла збільшити губи: у Дніпрі 14-річна школярка вколола собі масло і мало не втратила частину обличчя

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Дніпро, Середа 22 грудня 2021 08:27
Хотіла збільшити губи: у Дніпрі 14-річна школярка вколола собі масло і мало не втратила частину обличчя Фото: у Дніпрі дев'ятикласниця вколола собі масло в губу і потрапила в лікарню (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

У Дніпрі до медиків на операційний стіл потрапила 14-річна школярка, яка хотіла в домашніх умовах збільшити собі губи. Дівчинка зробила укол косметичним маслом для обличчя після чого її госпіталізували.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дівчина зізналася, що мріяла про пухкі губи. При тому, що її однокласниці вже ходять в салони краси і роблять ін'єкції краси, але такі процедури їй не по кишені, оскільки коштують від 3 тисяч гривень.

Учениця 9 класу знайшла вихід із ситуації. В Інтернеті вона побачила пораду, як збільшити губи, не виходячи з дому. Вона вирішила спробувати і зробила укол косметичним маслом в нижню губу. Через годину губа почала сильно набрякати, і батьки відвезли її в лікарню.

Хотіла збільшити губи: у Дніпрі 14-річна школярка вколола собі масло і мало не втратила частину обличчя

Скріншот з відео

Дівчині пощастило, що лікарі врятували її від втрати нижньої губи. Під загальним наркозом медикам вдалося видалити масло. При цьому операція була дуже складною, і то одним хірургічним втручанням не обійшлося.

В цілому лікарі зробили три операції. Крім того, їй знадобилися численні перев'язки, крапельниці і прийом антибіотиків. Скільки необхідно часу для повного відновлення поки невідомо. Поки дев'ятикласниця знаходиться під наглядом медиків.

Дівчина мріє вже скоріше повернутися в школу, і зізнається, що нові уколи робити не хоче.

Порада лікаря

Лікар-дерматолог застерегла українок від подібних процедур. За її словами, уколи краси повинні робити тільки фахівці з вищою медичною освітою, які добре знають анатомію і використовують тільки сертифіковані препарати.

У Дніпрі школярка вколола собі масло в губу і потрапила в лікарню (відео: YouTube)

Нагадаємо, в Запоріжжі компанія підлітків побила трьох дівчаток на спортивному майданчику біля школи.

Ми також писали про те, що в Харкові школярка в макаронах знайшла гусеницю.

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