ru
ua

Хотела успокоить детей: в Харькове женщина достала автомат Калашникова


Дети кричали под окнами женщины, и чтобы их успокоить она достала автомат

В Харькове произошел необычный инцидент. Женщина достала автомат Калашникова и начала им угрожать детям. Таким образом, она хотела заставить детей не кричать под окнами. Об этом говорится в сообщении группы "Харьков LIVE" в Facebook.

"Не грози Баварским бабулям. Она кричала на детей из окна и высунула ствол, говорят, что автомат Калашникова настоящий", - подписали фотографию свидетели инцидента.

В Харькове женщина угрожала детям оружием (фото: facebook.com/livekharkov)

По данным полиции Харьковской области, к ним не поступало никаких заявлений, касательно этого происшествия. Но данную информацию внесли в Журнал единого учета местного райотдела.

В данный момент правоохранители выяснят, действительно ли у женщины в руках было оружие.

Пользователи сети также прокомментировали данную ситуацию.

  • Та в наше время без АК даже в булочную не сходишь...
  • Я ее понимаю! Я совсем не слабая женщина, но захожу на урок в 6 класс, как в зону АТО...
  • Нехрен под окнами орать!!!
  • Дур в каждом дворе хватает!
  • Ворошиловский стрелок;
  • Надеюсь она в сизо;
  • Знай наших;
  • Да не бабуля она, тетка сумасшедшая;
  • Браво! И тишина...

Скриншот с Facebook

  • Сумасшедшая. А если пристрелит кого?! вообще люди страх потеряли?
  • В дурку... Какая хрен разница настоящий или нет! Сегодня игрушечный, а завтра с настоящим ножиком попрет!
  • Нечего себе бабуля со стволом.

Скриншот с Facebook

Напомним, что появилась новая информация о жутком убийстве школьницы под Харьковом.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове пьяные на "Жигулях" устроили гонки с полицией.

Зеленский отказался от парада на День независимости и направит деньги военным НБУ понизил курс золота
Читать все новости