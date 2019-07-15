Хотела успокоить детей: в Харькове женщина достала автомат Калашникова

В Харькове произошел необычный инцидент. Женщина достала автомат Калашникова и начала им угрожать детям. Таким образом, она хотела заставить детей не кричать под окнами. Об этом говорится в сообщении группы "Харьков LIVE" в Facebook.

"Не грози Баварским бабулям. Она кричала на детей из окна и высунула ствол, говорят, что автомат Калашникова настоящий", - подписали фотографию свидетели инцидента.

В Харькове женщина угрожала детям оружием (фото: facebook.com/livekharkov)

По данным полиции Харьковской области, к ним не поступало никаких заявлений, касательно этого происшествия. Но данную информацию внесли в Журнал единого учета местного райотдела.

В данный момент правоохранители выяснят, действительно ли у женщины в руках было оружие.

Пользователи сети также прокомментировали данную ситуацию.

Та в наше время без АК даже в булочную не сходишь...

Я ее понимаю! Я совсем не слабая женщина, но захожу на урок в 6 класс, как в зону АТО...

Нехрен под окнами орать!!!

Дур в каждом дворе хватает!

Ворошиловский стрелок;

Надеюсь она в сизо;

Знай наших;

Да не бабуля она, тетка сумасшедшая;

Браво! И тишина...

Скриншот с Facebook

Сумасшедшая. А если пристрелит кого?! вообще люди страх потеряли?

В дурку... Какая хрен разница настоящий или нет! Сегодня игрушечный, а завтра с настоящим ножиком попрет!

Нечего себе бабуля со стволом.

Скриншот с Facebook

Напомним, что появилась новая информация о жутком убийстве школьницы под Харьковом.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове пьяные на "Жигулях" устроили гонки с полицией.