Хотела быть красивой: в Киеве наглая воровка попала на видео

В киевском магазине обнаружили наглую воровку косметики
В киевском магазине на улице Большой Васильковской девушка украла несколько позиций косметики и спокойно вышла из торгового зала. Охранников в магазине не наблюдалось. Этот момент попал на видео, которое и опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.
"На Большой Васильевской девушка очень хотела быть красивой, поэтому украла несколько позиций косметики. Может, кто узнает мадам?" - написали под видеороликом.
На видео можно разглядеть, как девушка спокойно ходит по магазину, смотрит на товары и спокойно кладет их в сумку, а потом не спеша покидает торговый зал.
Пользователи сети отреагировали на видеоролик в комментариях. Люди возмутились, что в магазине нет никого из охраны.