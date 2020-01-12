ru
ua

Хотіла бути красивою: у Києві нахабна злодійка потрапила на відео

Новини » Життя   

У київському магазині виявили нахабну злодійку косметики

В київському магазині на вулиці Великій Васильківській дівчина вкрала кілька позицій косметики і спокійно вийшла з торгового залу. Охоронців в магазині не спостерігалося. Цей момент потрапив на відео, яке і опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"На Великий Василівській дівчина дуже хотіла бути красивою, тому вкрала кілька позицій косметики. Може, хтось впізнає мадам?" - написали під відеороликом.

На відео можна розгледіти, як дівчина спокійно ходить по магазину, дивиться на товари і спокійно кладе їх у сумку, а потім не поспішаючи залишає торговий зал.

Користувачі мережі відреагували на відеоролик в коментарях. Люди обурилися, що в магазині немає нікого з охорони.

  • Тю, порожній зал. Що робить охорона.
  • Охорони немає, продавці десь гуляють. Озвучка взагалі вогонь.
  • Які культурні спостерігають з закадровий реакції. Не зрозумій хто гірше...
  • Як же її тепер дізнаються, вона ж буде нафарбованою.
  • А там хтось працює взагалі або порожній зал і камера? Зате потім дивляться відео, вважають флакони і іржуть. Дуже смішно, звичайно

Скріншот коментарів

З'явилися фото загиблих в Ірані українців: любили небо і пишалися роботою Катастрофа українського літака в Ірані: Серьога написав зворушливий вірш
Читати всі новини