Хотела быть красивой, а едва не лишилась скальпа у парикмахера: под Ровно разгорается скандал

Стилиста посоветовала подруга

18-летняя Анастасия решила усовершенствовать свою внешность и сделать мелирование волос. Парикмахера ей посоветовала подруга и девушка недолго думая записалась к ней на прием. Договорились встретиться 24 июня у парикмахера дома.

"Мне нанесли краску. Через некоторое время я сообщила, что чувствую дискомфорт – сильно печет. Парикмахер сказала, что это нормально при мелировании. Потом стало еще сильнее печь и начала болеть голова. Тогда я попросила прекратить процедуру, но парикмахер докрасила нижние волосы и только после этого начала смывать краску. При этом сказала, что ей тоже пекут пальцы. Когда начали чесать и сушить, заметила, что выпало много волос. И парикмахер сказала, что видит покраснение на затылке", - рассказала Анастасия.

На следующий день волосы начали выпадать

Через день Анастасия заметила, что волосы начали интенсивно выпадать вместе с кожей. Родителям она ничего не сказала, а мама узнала о результатах мелирования только 28 июня.

Сразу же обратились к семейному врачу, то направил сразу к дерматологу и хирургу, а оттуда – к травматологу. У девушки диагностировали химический ожог. 29 июня Анастасию госпитализировали в областную больницу на две недели.

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Врач посоветовал обратиться в полицию

Как рассказала мама пострадавшей девушки, врач посоветовал обратиться в правоохранительные органы. Однако мама решила сначала пообщаться с парикмахером. У нее начали выяснять, как она разводила краску, есть ли у нее какое-то образование, курсы. Та на личной встрече призналась, что самоучка и красит только друзей и родственников. Когда она увидела фото пострадавшей, попросила не обращаться в полицию и заверила, что будет поддерживать финансово во время лечения.

Анастасия все чеки на лечение пересылала сообщениями парикмахеру по предварительной договоренности про возмещение убытков. Но через несколько дней парикмахер перестала отвечать на сообщения и звонки.

Мама Анастасии 5 июля снова поехала к ней домой, но парикмахер отказалась от всего – от того, что она делала мелирование, от своих слов о возмещении ущерба и извинений. И платить за лечение она отказалась.

6 июля Анастасия составила заявление в полицию по поводу нанесения телесных повреждений и в полиции начали проверять всю информацию об инциденте. У девушки остались все переписки в смартфоне.