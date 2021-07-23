Хотіла бути красивою, а ледь не позбулася скальпа у перукаря: під Рівним розгорається скандал

Стиліста порадила подруга

18-річна Анастасія вирішила вдосконалити свою зовнішність і зробити мелірування волосся. Перукаря їй порадила подруга і дівчина недовго думаючи записалася до неї на зустріч. Домовилися зустрітися 24 червня у перукаря вдома.

"Мені нанесли фарбу. Через деякий час я повідомила, що відчуваю дискомфорт – сильно пече. Перукар сказала, що це нормально при меліруванні. Потім стало ще сильніше пекти та почала боліти голова. Тоді я попросила припинити процедуру, але перукар дофарбувала нижні волосся і тільки після цього почала змивати фарбу. При цьому сказала, що їй теж печуть пальці. Коли почали чесати та сушити, помітила, що випало багато волосся. І перукар сказала, що бачить почервоніння на потилиці", - розповіла Анастасія.

На наступний день волосся почало випадати

Через день Анастасія помітила, що волосся почало інтенсивно випадати разом зі шкірою. Батькам вона нічого не сказала, А мама дізналася про результати мелірування тільки 28 червня.

Відразу ж звернулися до сімейного лікаря, то направив відразу до дерматолога і хірурга, а звідти – до травматолога. У дівчини діагностували хімічний опік. 29 червня Анастасію госпіталізували в обласну лікарню на два тижні.

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Лікар порадив звернутися в поліцію

Як розповіла мама постраждалої дівчини, лікар порадив звернутися в правоохоронні органи. Однак мама вирішила спочатку поспілкуватися з перукарем. У неї почали з'ясовувати, як вона розводила фарбу, чи є у неї якась освіта, курси. Та на особистій зустрічі зізналася, що самоучка і фарбує тільки друзів і родичів. Коли вона побачила фото постраждалої, попросила не звертатися в поліцію і запевнила, що буде підтримувати фінансово під час лікування.

Анастасія всі чеки на лікування пересилала повідомленнями перукарю за попередньою домовленістю про відшкодування збитків. Але через кілька днів перукар перестала відповідати на повідомлення і дзвінки.

Мама Анастасії 5 липня знову поїхала до неї додому, але перукар відмовилася від усього – від того, що вона робила мелірування, від своїх слів про відшкодування збитку і вибачень. І платити за лікування вона відмовилася.

6 липня Анастасія склала заяву в поліцію з приводу нанесення тілесних ушкоджень і в поліції почали перевіряти всю інформацію про інцидент. У дівчини залишилося все листування у смартфоні.