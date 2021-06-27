Хотел установить рекорд: во Львове бегун погиб во время полумарафон (фото)
Во Львове во время марафона погиб 23-летний парень. Юноша преодолел почти всю дистанцию и почувствовал себя нехорошо.
Об этом говорится в сюжете программы "Сегодня новости" на телеканале" Украина 24".
Бегун преодолел почти всю дистанцию в 21 километр и почувствовал себя нехорошо. Медикам спасти парня не удалось. Врачи в течение часа пытались привести парня в чувство.
Спортсмен уже неоднократно участвовал в похожих соревнованиях в других городах. Что стало причиной смерти - пока неизвестно.
По словам инспектора полиции Львовской области Михаила Василишина, по данному факту идет проверка. Также он добавил, что парень был студентом одного из учебных заведений города Львова.
Информацию о гибели участника марафона подтвердил мэр Львова.
Организаторы марафона объявили о приостановке соревнований, однако позже они продолжились по измененному маршруту.
Фото: во Львове погиб бегун (фото zaxid.net)
Ранее мы сообщали, что под Львовом попрощались со спортсменкой, которая трагически погибла.
Также в Харькове трагически погиб молодой спортсмен во время полумарафона.