Хотів встановити рекорд: у Львові бігун загинув під час півмарафону (фото)
У Львові під час півмарафону загинув 23-річний хлопець. Юнак подолав майже всю дистанцію і відчув себе недобре.
Про це йдеться в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".
Бігун подолав майже всю дистанцію у 21 кілометр і відчув себе недобре. Медикам врятувати хлопця не вдалося. Лікарі впродовж години намагалися привести хлопця до тями.
Спортсмен уже неодноразово брав участь у схожих змаганнях в інших містах. Що стало причиною смерті – поки невідомо.
За словами інспектора поліції Львівської області Михайла Василишина, за даним фактом відбувається перевірка. Також він додав, що хлопець був студентом одного з навчальних закладів міста Львова.
Інформацію про загибель учасника півмарафону підтвердив мер Львова.
Організатори півмарафону оголосили про припинення змагань, однак пізніше вони продовжились за зміненим маршрутом.
Фото: у Львові загинув бігун (zaxid.net)
Раніше ми повідомляли, що під Львовом попрощалися зі спортсменкою, яка трагічно загинула.
Також в Харкові трагічно загинув молодий спортсмен під час напівмарафону.