Хотел померить температуру и полез целоваться: новые детали скандала с приставанием учителя под Львовом

Детали скандала

Мать провела дочь на поезд в Карпаты 12 февраля. На перроне ей удаль пообщаться с 28-летним учителем физкультуры, который вместе со своим другом вез старшеклассников на отдых. Он успокоил женщину и сказал, что все будет хорошо.

15-летнняя Вероника новенькая в лицее, поэтому захотела поехать на отдых, где смогла бы сблизиться с одноклассниками. По приезду на лыжный курорт девушка позвонила матери в истерике.

Она рассказала, что пьяный педагог начал приставать к ней, когда ей стало плохо. Девушка говорит, что учитель хотел померять ей температуру и в этот момент полез целоваться с языком.

Школьница не подпускала его к себе и как могла закрывалась. Учитель приставал к ней несколько раз, после чего она начала кричать и устроила скандал, а потом позвонила в Центр поддержки жертв насилия. Там ей посоветовали вызвать полицию, что она и сделала.

Пока "копы" ехали учитель просил Веронику забыть обо всем, что произошло.

Позиция учителя

Педагог говорит, что школьница на него наговаривает. По его словам, алкоголь привезла только она, и сама напилась. Когда ей стало плохо, то он вместе с учениками хотел ей помочь. При этом наедине они не оставались.

"Она даже идти нормально не могла", - говорит учитель.

Он также уверяет, что не приставал к ней, под футболку не лез, а когда она лежала то просто хотел поставить градусник и отодвинул одежду от шеи. Мужчина также заявил, что в тот день не употреблял алкоголь.

Одноклассники на стороне учителя

На сторону учителя стали и другие школьники, которые были на том отдыхе.

"Она неадекватно себя вела и было видно, что она немного пьяна", - заявил одноклассник девушки.

Парень также отметил, что девушке дали таблетку и чай, и в комнате она была одна. При этом, по его словам, учитель к ней один не заходил.

Директор лицея говорит, что учитель физкультуры работает уже 8 лет и никаких жалоб на него никогда не было. В путешествия с детьми он ездит уже давно и часто. Учителя его любят, а родители доверяют.

Сначала учителя хотели уволить, но решили подождать результаты следствия, поскольку школьница написала советующее заявление в полицию.

Что говорят правоохранители

По словам полиции, в тот вечер, когда произошел инцидент, учителя и ученицу проверили на наличие алкоголя в крови. Результаты показали, что школьница не пила, а учитель пил, хотя говорил, что не употреблял в тот день алкоголь.

В данное время педагог продолжает работать в лицее, а в отделе образования ожидают результатов следствия.

Если вину учителя доведут, то ему грозит до 5 лет лишения свободы за развращение несовершеннолетних.

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