Хотів поміряти температуру і поліз цілуватися: нові деталі скандалу з приставанням вчителя під Львовом

Деталі скандалу

Мати провела доньку на потяг до Карпат 12 лютого. На пероні їй вдалося поспілкуватися з 28-річним вчителем фізкультури, який разом зі своїм другом віз старшокласників на відпочинок. Він заспокоїв жінку і сказав, що все буде гаразд.

15-річна Вероніка новенька в ліцеї, тому захотіла поїхати на відпочинок, де змогла б зблизитися з однокласниками. По приїзду на лижний курорт дівчина подзвонила матері в істериці.

Вона розповіла, що п'яний педагог почав чіплятися до неї, коли їй стало погано. Дівчина каже, що вчитель хотів поміряти їй температуру і в цей момент поліз цілуватися з язиком.

Школярка не підпускала його до себе і як могла закривалася. Учитель чіплявся до неї кілька разів, після чого вона почала кричати і влаштувала скандал, а потім подзвонила в Центр підтримки жертв насильства. Там їй порадили викликати поліцію, що вона і зробила.

Поки "копи" їхали вчитель просив Вероніку забути про все, що сталося.

Позиція вчителя

Педагог каже, що школярка на нього наговорює. За його словами, алкоголь привезла тільки вона, і сама напилася. Коли їй стало погано, то він разом з учнями хотів їй допомогти. При цьому наодинці вони не залишалися.

"Вона навіть йти нормально не могла", - каже вчитель.

Він також запевняє, що не чіплявся до неї, під футболку не ліз, а коли вона лежала то просто хотів поставити градусник і відсунув одяг від шиї. Чоловік також заявив, що того дня не вживав алкоголь.

Однокласники на стороні вчителя

На бік вчителя стали й інші школярі, які були на тому відпочинку.

"Вона неадекватно поводилася і було видно, що вона трохи п'яна", - заявив однокласник дівчини.

Хлопець також зазначив, що дівчині дали таблетку і чай, і в кімнаті вона була одна. При цьому, за його словами, вчитель до неї один не заходив.

Директор ліцею каже, що вчитель фізкультури працює вже 8 років і ніяких скарг на нього ніколи не було. У подорожі з дітьми він їздить вже давно і часто. Вчителі його люблять, а батьки довіряють.

Спочатку вчителя хотіли звільнити, але вирішили почекати результати слідства, оскільки школярка написала заяву в поліцію.

Що кажуть правоохоронці

За словами поліції, того вечора, коли стався інцидент, вчителя та ученицю перевірили на наявність алкоголю в крові. Результати показали, що школярка не пила, а вчитель пив, хоча говорив, що не вживав того дня алкоголь.

В даний час педагог продовжує працювати в ліцеї, а у відділі освіти очікують результатів слідства.

Якщо провину вчителя доведуть, то йому загрожує до 5 років позбавлення волі за розбещення неповнолітніх.

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