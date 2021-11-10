Не хотів робити аплікацію: у Житомирі вихователька в садочку вдарила дитину по обличчю

У Житомирі у дитячому садочку виник гучний скандал. Мати 6-річного хлопчика звинувачує виховательку у тому, що вона била дитину по обличчю, бо він хотів робити аплікацію.

Зокрема, жінка синець на щоці у сина помітила, коли вони прийшли додому, пише ТСН .

За словами Тетяни Добровольської, вона побачила, що на обличчі слід від удару

Жінка виклала фото у батьківську групу і батьки написали, що їхні діти бачили, як вихователька вдарила Віктора, бо той не хотів робити аплікацію.

"Мій малий сказав, що дійсно Сніжана Миколаївна вдарила Віктора по обличчю і всі дітки бачили це. Я шокована, моя Соломія також говорить, що вихователька вдарила, бо він не хотів сідати біля дівчаток і хлопчиків, робити півника", - розповіла Тетяна.

Як відреагувала на звинувачення вихователька

Однак, вихователька усе заперечує. Сама вона зараз у відпустці.

"Вона сказала: Я нічого не робила. Я такого не могла", - сказала завідувачка закладу Тамара Касьянчук.

Також вихователька запевняє, що синець дитина отримала не у садочку, тому що ніхто з тих, хто працював саме з цією дитиною, його не помітив.

Окрім того, мама у травмпункті зафіксувала слід удару та написала каргу до відділу освіти.

"Ми підключимо психологів, анкетування батьків. Воно буде теж важливо, щоб зрозуміти ситуацію. Не буду стверджувати, чи цей факт відбувся, чи не відбувся, але сам факт - описаний в скарзі - він не припустимий", - зазначила перша заступниця керівника департаменту відділу освіти Світлана Ковтуненко.

Також жінка написала заяву в поліцію і там відкрили провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень.

Зазначається, що мати відмовилась переводити сина в іншу групу, однак зараз 6-річний Віктор вже кілька днів не ходить у садок.

Якщо провину виховательки доведуть, їй загрожують виправні роботи або обмеження волі до 2 років.