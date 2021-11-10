ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Не хотів робити аплікацію: у Житомирі вихователька в садочку вдарила дитину по обличчю

Новость на русском →
Житомир, Середа 10 листопада 2021 14:44
Не хотів робити аплікацію: у Житомирі вихователька в садочку вдарила дитину по обличчю В дитячому садочку в Житомирі виник скандал (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Житомирі у дитячому садочку виник гучний скандал. Мати 6-річного хлопчика звинувачує виховательку у тому, що вона била дитину по обличчю, бо він хотів робити аплікацію.

Зокрема, жінка синець на щоці у сина помітила, коли вони прийшли додому, пише ТСН.

За словами Тетяни Добровольської, вона побачила, що на обличчі слід від удару

Жінка виклала фото у батьківську групу і батьки написали, що їхні діти бачили, як вихователька вдарила Віктора, бо той не хотів робити аплікацію.

"Мій малий сказав, що дійсно Сніжана Миколаївна вдарила Віктора по обличчю і всі дітки бачили це. Я шокована, моя Соломія також говорить, що вихователька вдарила, бо він не хотів сідати біля дівчаток і хлопчиків, робити півника", - розповіла Тетяна.

Як відреагувала на звинувачення вихователька

Однак, вихователька усе заперечує. Сама вона зараз у відпустці.

"Вона сказала: Я нічого не робила. Я такого не могла", - сказала завідувачка закладу Тамара Касьянчук.

Також вихователька запевняє, що синець дитина отримала не у садочку, тому що ніхто з тих, хто працював саме з цією дитиною, його не помітив.

Окрім того, мама у травмпункті зафіксувала слід удару та написала каргу до відділу освіти.

"Ми підключимо психологів, анкетування батьків. Воно буде теж важливо, щоб зрозуміти ситуацію. Не буду стверджувати, чи цей факт відбувся, чи не відбувся, але сам факт - описаний в скарзі - він не припустимий", - зазначила перша заступниця керівника департаменту відділу освіти Світлана Ковтуненко.

Також жінка написала заяву в поліцію і там відкрили провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень.

Зазначається, що мати відмовилась переводити сина в іншу групу, однак зараз 6-річний Віктор вже кілька днів не ходить у садок.

Якщо провину виховательки доведуть, їй загрожують виправні роботи або обмеження волі до 2 років.

Раніше ми повідомляли, що у дитячому садку Черкас декілька років знущалися над дітьми.

Також ми писали, що на Хмельниччині директора судитимуть за булінг у школі.

Читайте РБК-Україна в Google News
детский сад
LITE
Є в кожному супермаркеті: нутриціолог дала список продуктів від мігрені
Є в кожному супермаркеті: нутриціолог дала список продуктів від мігрені