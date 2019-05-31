Хоть гантели не украли: Зеленский восхитил фото с Банковой

Зеленский показал, как занимается спортом по утрам
Президент Украины Владимир Зеленский повеселил пользователей социальных сетей фотографией из спортивного зала на Банковой, где он занимался упражнениями вместе с главой Администрации президента Андреем Богданом.
Владимир Зеленский отметил, что весь спортинвентарь остался на месте и ничего не украдено.
"На Банковой. Хоть гантели не украли", - так президент подписал свою фотографию.
Владимир Зеленский поразил сеть фотографией из спортзала (facebook.com/zelenskiy95)
Пользователи сети отреагировали на фотографию и написали множество комментариев. Мнения комментаторов разделились. Некоторые начали хвалить президента за то, что он показывает хороший пример жителям Украины и занимается по утрам спортом, а некоторые возмущены тем, что вместо того, чтобы решать государственные вопросы, Владимир Зеленский публикует различные селфи.
Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)
Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)
Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове Зеленский вступил в словесную перепалку с журналисткой.
А также рассказывали о том, что популярный украинский ведущий потроллил президента Украины за шаурму.