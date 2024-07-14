Хот-дог чи бургер? Яка з цих страв буде корисніша для організму

Хот-доги: джерело білка чи задоволення?

Хот-доги з індички та яловичини забезпечують приблизно 6-7 грамів білка, залежно від розміру хот-дога, сказала дієтолог Джоан Салдж Блейк.

"Перевага хот-дога з індички полягає в тому, що він забезпечить лише 2 грами нездорового для серця насиченого жиру в порівнянні з хот-догом з яловичини", - сказала експерт.

Моніка Берден, спеціаліст із спортивного та оздоровчого харчування погоджується з колегою, додаючи, що багато хот-догів тепер виготовляються без такої кількості побічних продуктів, як, наприклад обрізки з індички, курки, яловичини та свинини.

"Якщо ви обираєте правильний хот-дог, звертайте увагу, щоб сосиска була з яловичини. На упаковці має бути написано, що немає штучних барвників, наповнювачів і побічних продуктів. Але вони все одно яловичі, тому вони чудові на смак", - повідомила вона.

Обирайте бургер з яловичого м'яса (фото: freepik.com)

Мінусом є те, що більшість хот-догів все ще містять нітрити. Під впливом високого тепла на грилі нітрати хімічно перетворюються на нітрозамін, відомий канцероген.

Окрім самого хот-дога, вибрані вами начинки можуть допомогти зробити ваше частування трохи здоровішим. Заправляйте його гірчицею, в ній немає жиру.

Не бійтеся додавати овочеві начинки, такі як квашена капуста - вона може додати корисні для кишечника пробіотики.

Хот-дог чи бургер - що корисніше?

У битві за корисність кращий варіант для любителів білка - це гамбургер.

"Гамбургер, виготовлений на 80% з нежирної яловичини, м’ясний, містить близько 30 грамів білка з 7 грамами нездорового для серця насиченого жиру", - каже дієтолог.

До речі, гамбургери також мають перевагу контролю над порціями: ви навряд чи з’їсте більше однієї.

"Зазвичай, коли ми їмо гамбургер, ви споживаєте більше м’яса та отримуєте більше білка з цієї їжі. Сосиска з хот-догу - маленька, якщо порівнювати її з порцією м'яса у бургері", - повідомив спеціаліст.

Тож ви отримаєте більше білка та більше поживних речовин із бургера.

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