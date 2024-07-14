Хот-дог или бургер? Какое из этих блюд будет полезнее для организма

Хот-доги: источник белка или удовольствие?

Хот-доги из индейки и говядины обеспечивают примерно 6-7 граммов белка, в зависимости от размера хот-дога, сказала диетолог Джоан Салдж Блейк.

"Преимущество хот-дога из индейки состоит в том, что он обеспечит лишь 2 грамма нездорового для сердца насыщенного жира по сравнению с хот-догом из говядины", - сказала эксперт.

Моника Берден, специалист по спортивному и оздоровительному питанию соглашается с коллегой, добавляя, что многие хот-доги теперь производятся без такого количества побочных продуктов, как, например, обрезки из индейки, курицы, говядины и свинины.

"Если вы выбираете правильный хот-дог, обращайте внимание, чтобы сосиска была из говядины. На упаковке должно быть написано, что там нет искусственных красителей, наполнителей и побочных продуктов. Но они все равно говяжьи, поэтому они прекрасны по вкусу", - сообщила она.

Выбирайте бургер из говяжьего мяса (фото: freepik.com)

Минусом является то, что большинство хот-догов все еще содержат нитриты. Под влиянием высокого тепла на гриле нитраты химически превращаются в нитрозамин, известный канцероген.

Кроме самого хот-дога, выбранные вами начинки могут помочь сделать ваше лакомство немного здоровее. Заправляйте его горчицей, в ней нет жира.

Не бойтесь добавлять овощные начинки, такие как квашеная капуста - в ней есть полезные для кишечника пробиотики.

Хот-дог или бургер – что полезнее?

В битве за полезность лучший вариант для любителей белка – это гамбургер.

"Гамбургер, изготовленный на 80% из нежирной говядины, мясной содержит около 30 граммов белка с 7 граммами нездорового для сердца насыщенного жира", - говорит диетолог.

Кстати, гамбургеры также имеют преимущество контроля над порциями: вы вряд ли съедите больше одной.

"Обычно, когда мы едим гамбургер, вы потребляете больше мяса и получаете больше белка из этой еды. Сосиска из хот-дога - маленькая, если сравнивать ее с порцией мяса в бургере", - сообщил специалист.

Вы получите больше белка и больше питательных веществ из бургера.

Если вы хотите получить как можно больше без жира белка, выбирайте 93% нежирный говяжий фарш.