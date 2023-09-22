UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Хортиці водолази врятували 11 човнів ХVIII століття: що відомо

Працівники ДСНС допомогли науковцям вилучити старовинні човни (фото: t.me/mvs_ukraine)
Автор: Василина Копитко

Працівники ДСНС допомогли науковцям вилучити 11 фрагментів човнів ХVIII століття, які виявили на узбережжі Хортиці. Усі знахідки направлять для детального вивчення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

Що відомо про порятунок пам’яток культурної спадщини

Внаслідок руйнування окупантами Каховської ГЕС, рівень води у Дніпрі знизився. Відповідно оголилися певні ділянки річища. На узбережжі острова Хортиця у Запоріжжі співробітники заповідника та історики-археологи знайшли 11 фрагментів човнів ХVIII століття.

"Враховуючи складність транспортування історичних знахідок, через відсутність транспортного під’їзду, представники Національного заповідника острова Хортиця звернулися до рятувальників за допомогою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці ДСНС на човні транспортували пам’ятки історії до узбережжя з під’їздом та передали їх для подальших експертиз та досліджень.

Також нагадаємо, що у кінці червня вчені на Хортиці знайшли човен, він якого може сягати 500 років. За попередніми оцінками, він належав жителям давньоруського поселення, яке було розташоване на острові з X по XIV cт.

Які ще знахідки виявили на Хортиці

Раніше у Міністерстві культури ділились новиною про те, що на Хортиці після обміління деяких ділянок археологи знайшли кілька сотень предметів, виготовлених з металу, кераміки та дерева, а також понад 1000 фрагментів керамічних виробів.

"Вперше за 70 років на поверхні опинились території, які були під водами Дніпра. Берегова смуга острова Хортиця багата пам’ятками історії та археології, однак деякі з них знаходяться в аварійному стані та потребують невідкладних рятівних та превентивних робіт", - заявляють у Міністерстві.

Вчені умовно поділили знахідки на 4 категорії:

  • кераміка різного часу та призначення, починаючи від доби енеоліту (6-5 тис. до н.е.) і закінчуючи ХІХ ст
  • знаряддя з кременю представлені давніми інструментами для полювання або обробки
  • металеві знахідки, які належать до різних періодів, зокрема козацтва
  • скляні вироби різних періодів

Раніше ми писали про те, що "чорні" археологи викрали 300-літній човен, який науковці знайшли на березі Десни.

Читайте також наше велике інтерв'ю з археологом НАН України Евеліною Кравченко про те, які знахідки можна виявити на місці Каховського водосховища.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хортицаархеологические раскопки