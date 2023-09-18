"Чорні археологи" вкрали човен з берега Десни, якому майже 300 років

Старовинний човен, вік якого може сягати 300 років, викрали "чорні" археологи. У серпні цей артефакт вчені знайшли на березі Десни та законсервували його, оскільки не було можливості вилучити для досліджень.

Про це повідомив історик та науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Олександр Алфьоров у Facebook .

Що відомо про інцидент

"Нещодавно я популяризував новину про знайдений старовинний човен на Десні. Човен виглядав з берега носовою частиною, більша ж його частина опинилась під схилом берега заввишки 5 метрів. Археологи та історики дослідили видиму частину. Потім дубовий човен-довбанку законсервували - засипали піском. І от тепер повідомлення, що цієї носової частини вже нема - її вкрали", - написав історик.

Алфьоров запропонував 20 тис. грн тому, хто скаже у кого цей човен. Анонімність він гарантує.

"Друзі, давайте разом пошукаємо цю пам’ятку історії, повернемо її для подальшого дослідження та покараємо злочинців", - закликав науковець.

Човен викрали невідомі (фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov)

Чим цінна ця археологічна знахідка

Вік цього човна попередньо оцінюють від 100 до 300 років. Для точніших даних треба було провести повноцінні дослідження та радіовуглецевий аналіз.

Ця знахідка є унікальною, бо раніше про існування таких типів човнів на Чернігівщині дослідники знали лише з етнографічних джерел і переказів. Науковці зазначають, що такі човни використовували для промислового вилову риби. Цікаво й те, що човен був виготовлений із суцільного шматка дерева із "нарощеними" боковими частинами.

Цей артефакт міг би допомогти науковцям дослідити рідкісні моделі човнів, які раніше траплялись лише в описах.

За оцінками вчених, човен був завдовжки 10-12 м. Більша частина його перебувала "схованою" у 5-метровому схилі. Саме через це дослідники не могли його вчасно вийняти та перевезти у надійне місце для подальшого вивчення.