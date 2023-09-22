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На Хортице водолазы спасли 11 лодок ХVIII века: что известно

Работники ГСЧС помогли ученым изъять старинные лодки (фото: t.me/mvs_ukraine)
Автор: Василина Копытко

Работники ГСЧС помогли ученым изъять 11 фрагментов лодок ХVIII века, которые были обнаружены на побережье Хортицы. Все находки будут направлены для детального изучения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию Министерства внутренних дел в Telegram.

Что известно о спасении археологических объектов

В результате разрушения оккупантами Каховской ГЭС уровень воды в Днепре снизился. Соответственно, обнажились некоторые участки русла. На побережье острова Хортица в Запорожье сотрудники заповедника и историки-археологи обнаружили 11 фрагментов лодок ХVIII века.

"Учитывая сложность транспортировки исторических находок, из-за отсутствия транспортного подъезда представители Национального заповедника острова Хортица обратились к спасателям за помощью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ГСЧС на лодке транспортировали достопримечательности к побережью с подъездом и передали их для дальнейших экспертиз и исследований.

Также напомним, что в конце июня ученые на Хортице нашли лодку, возраст которой может достигать 500 лет. По предварительным оценкам, она принадлежала жителям древнего поселения, которое было расположено на острове с X по XIV в.

Какие еще находки обнаружили на Хортице

Ранее в Министерстве культуры делились новостью о том, что на Хортице после обмеления некоторых участков археологи обнаружили несколько сотен предметов, изготовленных из металла, керамики и дерева, а также более 1000 фрагментов керамических изделий.

"Впервые за 70 лет на поверхности оказались территории, которые были под водами Днепра. Береговая полоса острова Хортица богата памятниками истории и археологии, однако некоторые из них находятся в аварийном состоянии и нуждаются в неотложных спасательных и превентивных работах", - заявляют в Министерстве.

Ученые поделили находки на 4 категории:

  • керамика разного времени и назначения, начиная от времени энеолита (6-5 тыс. до н.э.) и заканчивая XIX в.
  • орудия из кремня представлены древними инструментами для охоты или обработки
  • металлические находки, относящиеся к разным периодам, в частности и козачества
  • стеклянные изделия разных периодов

Ранее мы писали о том, что "черные" археологи похитили 300-летнюю лодку, которую ученые нашли на берегу Десны.

Читайте также большое интервью с археологом НАН Украины Эвелиной Кравченко о том, какие находки можно обнаружить на месте Каховского водохранилища.

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Хортицаархеологические раскопки