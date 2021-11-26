Как хорошо выспаться в самолете: действенные советы для путешественников

Однако, людям, которым трудно заснуть и отдохнуть во время долгого перелета предлагаем несколько действенных советов.

Откиньте кресло

Многие стесняются разложить кресло до максимума, ведь считают, что будут мешать соседу позади. Но мало кто знает, что кресла в самолете устроены так, что вы никому не будете мешать. Однако, можете все-таки предупредить человека о своих действиях.

Никакого алкоголя

Люди, которые думают, что алкоголь им поможет расслабиться и заснуть не правы. Все потому, что организм человека в полете обезвоживается, а алкоголь это делает еще больше.

Отметим, что на борту самолета лучше всего пить воду.

Забронируйте заранее место

Многие авиакомпании предлагают выбор места за дополнительные средства или бесплатно. Поэтому у вас есть возможность выбрать себе идеальное место для сна. А, как известно, лучше всего сесть у окна.

Комфортный сон

Для лучшего сна в самолете возьмите с собой наушники, одеяло, подушку и даже домашнюю обувь и удобную одежду. Это точно поможет вам расслабиться.