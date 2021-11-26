Как хорошо выспаться в самолете: действенные советы для путешественников

Многие люди во время долгого полета самолетах не могут выспаться. А это, как следствие плохо самочувствие и дряблость на целый следующий день. Поэтому, есть несколько проверенных методов, которые помогут заснуть во время перелета.
Так, есть люди, которые могут спать в любом положении и различных условиях, пишет Metro.
Однако, людям, которым трудно заснуть и отдохнуть во время долгого перелета предлагаем несколько действенных советов.
Откиньте кресло
Многие стесняются разложить кресло до максимума, ведь считают, что будут мешать соседу позади. Но мало кто знает, что кресла в самолете устроены так, что вы никому не будете мешать. Однако, можете все-таки предупредить человека о своих действиях.
Никакого алкоголя
Люди, которые думают, что алкоголь им поможет расслабиться и заснуть не правы. Все потому, что организм человека в полете обезвоживается, а алкоголь это делает еще больше.
Отметим, что на борту самолета лучше всего пить воду.
Забронируйте заранее место
Многие авиакомпании предлагают выбор места за дополнительные средства или бесплатно. Поэтому у вас есть возможность выбрать себе идеальное место для сна. А, как известно, лучше всего сесть у окна.
Комфортный сон
Для лучшего сна в самолете возьмите с собой наушники, одеяло, подушку и даже домашнюю обувь и удобную одежду. Это точно поможет вам расслабиться.
Ранее мы сообщали, какую обувь никогда нельзя одевать в самолете.
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