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Как хорошо выспаться в самолете: действенные советы для путешественников

Автор: Тетяна Самарук

Многие люди во время долгого полета самолетах не могут выспаться. А это, как следствие плохо самочувствие и дряблость на целый следующий день. Поэтому, есть несколько проверенных методов, которые помогут заснуть во время перелета.

Так, есть люди, которые могут спать в любом положении и различных условиях, пишет Metro.

Однако, людям, которым трудно заснуть и отдохнуть во время долгого перелета предлагаем несколько действенных советов.

Откиньте кресло

Многие стесняются разложить кресло до максимума, ведь считают, что будут мешать соседу позади. Но мало кто знает, что кресла в самолете устроены так, что вы никому не будете мешать. Однако, можете все-таки предупредить человека о своих действиях.

Никакого алкоголя

Люди, которые думают, что алкоголь им поможет расслабиться и заснуть не правы. Все потому, что организм человека в полете обезвоживается, а алкоголь это делает еще больше.

Отметим, что на борту самолета лучше всего пить воду.

Забронируйте заранее место

Многие авиакомпании предлагают выбор места за дополнительные средства или бесплатно. Поэтому у вас есть возможность выбрать себе идеальное место для сна. А, как известно, лучше всего сесть у окна.

Комфортный сон

Для лучшего сна в самолете возьмите с собой наушники, одеяло, подушку и даже домашнюю обувь и удобную одежду. Это точно поможет вам расслабиться.

Ранее мы сообщали, какую обувь никогда нельзя одевать в самолете.

Также мы писали, как получить больше места для ног в самолете.

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Самолет