Як добре виспатися в літаку: дієві поради для мандрівників

Однак, людям, яким важко заснути та відпочити під час довгого перельоту пропонуємо кілька дієвих порад.

Відкиньте крісло

Багато людей соромиться розкласти крісло до максимуму, адже вважають, що заважатимуть сусіду позаду. Але мало хто знає, що крісла в літаку влаштовані так, що ви нікому не будете заважати. Однак, можете все-таки попередити людину позаду про свої дії.

Ніякого алкоголю

Люди, які думають, що алкоголь їм допоможе розслабитись та заснути не праві. Все тому, що організм людини у польоті зневоднюється, а алкоголь це робить ще більше.

Зазначимо, що на борту літака найкраще пити воду.

Забронюйте заздалегідь місце

Багато авіакомпаній пропонують вибір місця за додаткові кошти або безплатно. Тому у вас є можливість обрати собі ідеальне місце для сну. А, як відомо, найкраще сісти біля вікна.

Комфортний сон

Для кращого сна у літаку візьміть із собою навушники, ковдру, подушечку та навіть домашнє взуття і зручний одяг. Це точно допоможе вам розслабитися.