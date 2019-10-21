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Хорошие новости: в сети сообщили о смерти еще одного боевика "ЛНР"

STYLERЖизнь    21.10.2019 - 08:53
Хорошие новости: в сети сообщили о смерти еще одного боевика "ЛНР"
Боевик умер от инсульта (Коллаж РБК-Украина)

В Москве умер еще один боевик, который воевал в террористических рядах "ЛНР"

В сети сообщили о еще одной смерти врага Украины, который воевал на Донбассе на стороне террористов из "ЛНР". Его имя Смоляниченко Вадим по прозвищу "Камаз". Смерть мужчину настигла в Москве. Известно, что он умер от инсульта. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил блогер Necto Mancer.

‏"Смоляниченко Вадим Владимирович "Камаз" (16/02/79, Шахты) умер ночью 18-19/10/19 в Москве от инсульта", - сообщил блогер.

Отметим, что сайт "Миротоворец" информирует о том, что боевик долгое время принимал участие в боевых действиях в Луганской области.

Хорошие новости: в сети сообщили о смерти еще одного боевика &quot;ЛНР&quot;

Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

Хорошие новости: в сети сообщили о смерти еще одного боевика &quot;ЛНР&quot;Вадим Смоляниченко (twitter.com/666_mancer)

Хорошие новости: в сети сообщили о смерти еще одного боевика &quot;ЛНР&quot;

Боевик скончался от инсульта (twitter.com/666_mancer)

Пользователи сети отреагировали на смерть боевика в комментариях.

  • С такой рожей не удивительно, что инсульт.
  • Хорошие новости.
  • И этот с ПТР фоткается, у них там прям симпатия к этой старушке.
  • Вот это рожа в 40 лет!

Хорошие новости: в сети сообщили о смерти еще одного боевика &quot;ЛНР&quot;

Скриншот комментариев (twitter.com/666_mancer)

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