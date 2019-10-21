Хорошие новости: в сети сообщили о смерти еще одного боевика "ЛНР"

Боевик умер от инсульта (Коллаж РБК-Украина)

В Москве умер еще один боевик, который воевал в террористических рядах "ЛНР"

В сети сообщили о еще одной смерти врага Украины, который воевал на Донбассе на стороне террористов из "ЛНР". Его имя Смоляниченко Вадим по прозвищу "Камаз". Смерть мужчину настигла в Москве. Известно, что он умер от инсульта. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил блогер Necto Mancer.

‏"Смоляниченко Вадим Владимирович "Камаз" (16/02/79, Шахты) умер ночью 18-19/10/19 в Москве от инсульта", - сообщил блогер.

Отметим, что сайт "Миротоворец" информирует о том, что боевик долгое время принимал участие в боевых действиях в Луганской области.

Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

Вадим Смоляниченко (twitter.com/666_mancer)

Боевик скончался от инсульта (twitter.com/666_mancer)

Пользователи сети отреагировали на смерть боевика в комментариях.

С такой рожей не удивительно, что инсульт.

Хорошие новости.

И этот с ПТР фоткается, у них там прям симпатия к этой старушке.

Вот это рожа в 40 лет!

Скриншот комментариев (twitter.com/666_mancer)