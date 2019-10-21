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Гарні новини: у мережі повідомили про смерть ще одного бойовика "ЛНР"

STYLERЖиття    21.10.2019 - 08:53
Гарні новини: у мережі повідомили про смерть ще одного бойовика "ЛНР"
Бойовик помер від інсульту (Колаж РБК-Україна)

У Москві помер ще один бойовик, який воював у терористичних лавах "ЛНР"

У мережі повідомили про ще одну смерть ворога України, який воював на Донбасі на стороні терористів з "ЛНР". Його ім'я Смоляниченко Вадим на прізвисько "Камаз". Смерть чоловіка наздогнала в Москві. Відомо, що він помер від інсульту. Про це на своїй сторінці у соцмережі Twitter повідомив блогер Necto Mancer.

"Смоляниченко Вадим Володимирович "Камаз" (16/02/79, Шахти) помер вночі 18-19/10/19 у Москві від інсульту", - повідомив блогер.

Зазначимо, що сайт "Миротоворець" інформує про те, що бойовик довгий час брав участь у бойових діях в Луганській області.

Гарні новини: у мережі повідомили про смерть ще одного бойовика &quot;ЛНР&quot;

Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)

Гарні новини: у мережі повідомили про смерть ще одного бойовика &quot;ЛНР&quot;Вадим Смоляниченко (twitter.com/666_mancer)

Гарні новини: у мережі повідомили про смерть ще одного бойовика &quot;ЛНР&quot;

Бойовик помер від інсульту (twitter.com/666_mancer)

Користувачі мережі відреагували на смерть бойовика в коментарях.

  • З такою пикою не дивно, що інсульт.
  • Хороші новини.
  • І цей з ПТР фоткається, у них там прям симпатія до цієї старенької.
  • Ось це рожа у 40 років!

Гарні новини: у мережі повідомили про смерть ще одного бойовика &quot;ЛНР&quot;

Скріншот коментарів (twitter.com/666_mancer)

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