Хорошие новости для будущих родителей: в Украине детей смогут усыновить одинокие люди

Усыновить ребенка в Украине станет проще
В Украине пересмотрят правила усыновления детей для того, чтобы больше сирот могли обрести долгожданные семьи. В министерстве социальной политики предлагают изменить ряд правил, которые касаются усыновления детей, пишет издание Ubr.ua.
В 2018 году свои семьи нашли 1730 детей, но при этом почти в 10 раз больше детей до сих пор находятся в домах малютки и детских домах. Чтобы ускорить этот процесс, специалисты министерства социальной политики разработали законопроект, в котором решили значительно облегчить усыновление детей в Украине.
Усыновление ребенка в Украине (pixabay.com)
Они предложили:
К последнему пункту специалисты написали объяснение – это нужно, чтобы приемные родители не злоупотребляли этим правом в отношении ребенка, который находится в подростковом возрасте и с ним тяжело наладить контакт. Именно по этой причине дети часто возвращаются обратно в приют.
Усыновление ребенка в Украине (pixabay.com)
Также нововведения коснутся усыновления ребенка одного из супругов. Предлагается такое усыновление проводить с согласия обоих биологических родителей, предварительно получив разрешения от того родителя, который не проживает вместе с ребенком.
Напомним, ранее мы писали о том, что правительство ужесточило требования к кандидатам в усыновители.
А также рассказывали о том, что родители бросили двухдневного ребенка на произвол судьбы в Киеве.