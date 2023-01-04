Хороші новини зовсім скоро: на кого зі знаків Зодіаку чекає радість на початку січня

Телець

Венера переходить на знак Водолія і потрапляє у зону вашої кар'єри. Це приверне на ваш життєвий шлях людей, які простягнуть вам руку допомоги у професійній сфері. Ви багато працювали останнім часом і настав час отримати винагороду за свою працю.

В особистому житті керуватиме Повня в Раку - вам варто уважно слухати, що говорять інші, більше говорити про свої емоції та відкрито висловлювати свої почуття.

Якщо ви зіткнулися із труднощами на якомусь проєкті, то не переживайте – ви отримаєте те, що ви хочете. Потрібно просто набратися терпіння та вірити в себе.

Діва

У 2023 році ви будете улюбленцями планет. Юпітер в Овні принесе вам нове джерело доходу і, звичайно ж, прибуток. На роботі або в соціальних відносинах Повний місяць у Раку створить потужну енергетичну атмосферу і змусить вас рухатися вперед.

Венера у Водолії загострить увагу до дрібних деталей і це полегшить багато завдань. Використовуйте свої навички для розв'язання складних проблем, з якими ви стикаєтеся. Варто покластися на своє внутрішнє чуття.

Козеріг

На початку січня ви можете розраховувати на підтримку Сонця, Меркурія та Плутона. Це тріо передасть вам свій позитивний вплив, особливо у професійній сфері. Можете розпочинати планувати своє майбутнє з урахуванням збільшення доходів.

Невелика відпустка вам піде на користь, а після повернення може бути довгоочікуване підвищення чи просування по службі. Венера у Водолії відкриє багато фінансових можливостей.

У сфері серцевих справ теж все буде добре - чекайте романтики, кохання та приємних моментів.

Водолій

Венера прибуває до вашого сузір'я, і вам варто чекати несподіваних новин на любовному фронті. Якщо ви самотні - чекайте на зустріч з можливою половинкою. І найближчим часом ви будете дуже привабливі для протилежної статі.

Якщо ви зайняті бізнесом, то успіх забезпечить Юпітер в Овні - можна розпочинати нові проєкти та повністю зануритися в них.

Повний місяць у Раку вкаже на шкідливі звички, яких варто позбутися найближчим часом. Це дозволить прийняти новий розпорядок дня та активно розвивати свій фізичний, розумовий та емоційний добробут.