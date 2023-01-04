Хороші новини зовсім скоро: на кого зі знаків Зодіаку чекає радість на початку січня

Гороскоп на початок січня 2023 року говорить про те, що з 3 січня варто очікувати приємних та добрих новин. Перехід планет в інші знаки та зміна розташування принесе радісні та теплі звістки.
Для кого зі знаків Зодіаку початок січня станемо періодом приємних новин, розповіли в Sante Plus.
Венера переходить на знак Водолія і потрапляє у зону вашої кар'єри. Це приверне на ваш життєвий шлях людей, які простягнуть вам руку допомоги у професійній сфері. Ви багато працювали останнім часом і настав час отримати винагороду за свою працю.
В особистому житті керуватиме Повня в Раку - вам варто уважно слухати, що говорять інші, більше говорити про свої емоції та відкрито висловлювати свої почуття.
Якщо ви зіткнулися із труднощами на якомусь проєкті, то не переживайте – ви отримаєте те, що ви хочете. Потрібно просто набратися терпіння та вірити в себе.
У 2023 році ви будете улюбленцями планет. Юпітер в Овні принесе вам нове джерело доходу і, звичайно ж, прибуток. На роботі або в соціальних відносинах Повний місяць у Раку створить потужну енергетичну атмосферу і змусить вас рухатися вперед.
Венера у Водолії загострить увагу до дрібних деталей і це полегшить багато завдань. Використовуйте свої навички для розв'язання складних проблем, з якими ви стикаєтеся. Варто покластися на своє внутрішнє чуття.
На початку січня ви можете розраховувати на підтримку Сонця, Меркурія та Плутона. Це тріо передасть вам свій позитивний вплив, особливо у професійній сфері. Можете розпочинати планувати своє майбутнє з урахуванням збільшення доходів.
Невелика відпустка вам піде на користь, а після повернення може бути довгоочікуване підвищення чи просування по службі. Венера у Водолії відкриє багато фінансових можливостей.
У сфері серцевих справ теж все буде добре - чекайте романтики, кохання та приємних моментів.
Венера прибуває до вашого сузір'я, і вам варто чекати несподіваних новин на любовному фронті. Якщо ви самотні - чекайте на зустріч з можливою половинкою. І найближчим часом ви будете дуже привабливі для протилежної статі.
Якщо ви зайняті бізнесом, то успіх забезпечить Юпітер в Овні - можна розпочинати нові проєкти та повністю зануритися в них.
Повний місяць у Раку вкаже на шкідливі звички, яких варто позбутися найближчим часом. Це дозволить прийняти новий розпорядок дня та активно розвивати свій фізичний, розумовий та емоційний добробут.
До речі, раніше ми писали про те, чого варто остерігатися кожному знаку Зодіаку 2023 року.
А ще розповідали про те, кому зі знаків Зодіаку 2023 принесе кохання.