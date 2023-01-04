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Хорошие новости совсем скоро: кого из знаков Зодиака ждет радость в начале января

Этим знакам Зодиака январь принесет хорошие новости (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на начало января 2023 года говорит о том, что с 3 января стоит ожидать приятных и хорошим новостей. Переход планет в другие знаки и смена расположения принесет радостные и теплые вести.

Для кого из знаков Зодиака начало января станем периодом приятных новостей, рассказали в Sante Plus.

Телец

Венера переходит в знак Водолея и попадает прямо в зону вашей карьеры. Это привлечет на ваш жизненный путь людей, которые протянут вам руку помощи в профессиональной сфере. Вы много работали в последнее время и пришла пора получить вознаграждение за свои труды.

В личной жизни управлять будет Полнолуние в Раке - вам стоит внимательно слушать, что говорят другие, больше говорить о своих эмоциях и открыто выражать свои чувства.

Если вы столкнулись с трудностями на каком-то проекте, то не переживайте - вы получите то, что вы хотите. Нужно просто набраться терпения и верить в себя.

Дева

В 2023 году вы будете любимчиками планет. Юпитер в Овне принесет вам новый источник дохода и конечно же - прибыль. На работе или в социальных отношениях Полнолуние в Раке создаст мощную энергетическую атмосферу и заставит вас двигаться вперед.

Венера в Водолее обострит внимание к мелким деталям и это облегчит многие задачи. Используйте свои навыки для всевозможного решения сложных проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Стоит положиться на свое внутреннее чутье.

Козерог

В начале января вы можете рассчитывать на поддержку Солнца, Меркурия и Плутона. Это трио передаст вам свое положительное влияние, особенно в профессиональной сфере. Можете начинать планировать свое будущее с учетом увеличения доходов.

Небольшой отпуск вам пойдет на пользу, а по возвращении может быть долгожданное повышение или продвижение по службе. Венера в Водолее откроет много финансовых возможностей.

В сфере сердечных дел тоже все будет хорошо - ждите романтики, любви и приятных моментов.

Водолей

Венера прибывает в ваше созвездие, и вам стоит ждать неожиданных новостей на любовном фронте. Если вы одиноки - ждите встречи с вероятной половинкой. И в ближайшее время вы будете очень притягательны для противоположного пола.

Если вы заняты бизнесом, то успех обеспечит Юпитер в Овне - можно начинать новые проекты и полностью в них погрузиться.

Полнолуние в Раке укажет на вредные привычки, от которых стоит избавиться в ближайшее время. Это позволит принять новый распорядок дня и активно развивать свое физическое, умственное и эмоциональное благополучие.

Кстати, ранее мы писали о том, чего стоит остерегаться каждому знаку Зодиака в 2023 году.

А еще рассказывали о том, кому из знаков Зодиака 2023 год принесет любовь.

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