Хор Веревки обратился к россиянам: разгорается новый скандал

Артисты хора имени Григория Веревки обратились к россиянам и жителям восточных областей Украины. Видеообращение появилось на YouTube-канале "Свобода слова" несколько дней назад, хотя было записано еще в 2014 году.

В кадре артисты рассказывают о своих родственниках и друзьях из России и призывают к миру. При этом они отмечают, что разговаривают на языке музыки, который лежит вне политических противостояний.

На видео тогдашний руководитель хора Анатолий Авдиевский призывает украинских и российских политиков решать все противоречия исключительно путем переговоров.

"Я считаю, что искусство обладает такой могучей силой единения людей, потому что оно направлено на эмоциональное восприятие и очищает душу человека", - подчеркнул Авдиевский.

И хотя некоторые СМИ подают это видео как новое, но на самом деле обращение было сделано пять лет назад. Ведь Авдиевский умер 24 марта 2016 года.

Артисты хора имени Веревки обратились к россиянам

Пользователи сети недоумевают и активно комментируют видео.

Що це було? Не встигли в лайно влізти однією ногою на "Кварталі" і на тобі - другою ногою знову в г*вно влізли. Та вже пригніть у вигрібну яму лайна з головою...

Це відео з 5 березня 14-го року, але в світлі останнього зашквару тільки прояснює ситуацію ще більше з цим колективом.

Это хайп...

Чей сценарий, кто надоумил? Вот в чем вопрос.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Отметим, что этот ролик опубликовали в сети сразу после грандиозного скандала, в который угодил хор Веревки после того, как исполнил вместе с "Кварталом 95" песню про сгоревший дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.